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嘉晶：火警影響區域占總產能低於10% 啟動備援機制
磊晶廠嘉晶創新廠區28日局部區域發生火警，嘉晶今天表示，受影響的區域占總產能及產值比重低於10%，已啟動各廠區間的產能調度與備援機制，將客戶交期與營運影響降至最低。
嘉晶今天針對位於新竹科學園區創新一路廠房局部火警事故進一步說明，指出這次受影響區域為公司5座生產廠區中的其中一座廠，這廠主要生產4吋、5吋及部分6吋、8吋產品，占整體總產值與總產能比重低於10%。
嘉晶表示，經初步評估災情事故，主要影響為4吋、5吋磊晶產線，至於6吋、8吋磊晶設備受電力影響，機台復原時間推估約需1至2週。
嘉晶指出，已啟動各廠區之間的產能調度與備援機制，將客戶交期與營運影響降至最低。預計復工後，產能較吃緊的6吋、8 吋產能可望完全恢復。
嘉晶表示，將全力配合主管機關進行事故原因調查，同時完成廠區設備的安全檢查與復工。資產均已投保足額商業財產及營業中斷全額保險，這次事件對公司財務及整體營運並無重大影響。
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