嘉晶：火警影響區域占總產能低於10% 啟動備援機制

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日出席聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列活動，在成功大學與學生對談時首度揭露透露，台積電過去曾為加速追趕國際先進製程，推動研發工程師夜間工作的「夜鷹計畫」，實施半年就宣告失敗，讓公司體認「R&D（研發）靠的是腦力，不是勞力」，而後來逐漸建立的「One Team」文化，才是把研發技術推向全球之顛的重要因素。

2026-10-29 18:11