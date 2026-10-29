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侯永清：AI浪潮台IC設計不全弱 聯發科競爭力增強

中央社／ 新竹29日電
台灣半導體產業協會（TSIA）29日召開年會，圖為台灣半導體產業協會理事長侯永清。中央社
台灣半導體產業協會（TSIA）29日召開年會，圖為台灣半導體產業協會理事長侯永清。中央社

人工智慧（AI）浪潮驅動半導體產業高度成長，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清說，不是每家台灣IC設計公司在這波都是弱勢，事實上有些公司是趕上，而且越做越強，聯發科現在的競爭力比5年前強非常多。

TSIA今天召開年會，邀請台積電業務開發副總經理袁立本等半導體業者進行論壇，探討「如何鞏固台灣優勢，建立更具韌性的生態系」。

鈺創董事長盧超群出席論壇表示，目前台灣產業發展分歧，系統製造廠問題比較不大，因為零組件廠要仰賴台灣廠商，至於其他需依賴外商告知規格的廠商，則完全沒有能力。

侯永清說，這不是一個全面性的問題，並不是每家台灣IC設計公司在這波都是弱勢，事實有些公司是趕上，而且越做越強，端視各家公司有沒有眼光，能不能提早布局，聯發科現在的競爭力比5年前強非常多。

侯永清強調，機會是給事先準備好的人。他以先進封裝商機為例，台灣設備廠在精密機械領域非常厲害，擁有幾十年的設備製作技術與經驗，以前從事晶圓端的國際設備廠並未專注在這領域，因此讓台灣設備廠能夠在先進封裝領域掌握發展機會。

他說，台灣設備廠應持續保持領先，不要被趕上，考量台廠在軟體比較弱，所以應幫設備廠做軟體。

聯發科 競爭力 IC設計

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