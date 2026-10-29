中選會候選人個資外洩案 宏碁資訊：系統已完成修正、將配合調查

中選會候選人財產申報網站日前爆出個資外洩，對此，宏碁資訊（6811）29日公告，針對公司承辦建置公職候選人財產申報系統個資事件之說明，公司於27日已立刻停止系統服務，並於當日晚上完成修正。此外，公司亦將積極配合主管機關調查。

宏碁資訊表示，公司於10月27日下午接獲中央選舉委員會通知「系統於產製公告資料時，將身分證字號載入非公開查詢檔案中」後，即立刻停止系統服務，並於當日晚上6時許完成修正，此外並無其他個資外洩。

宏碁資訊指出，公司已修正相關程式，並增加其他檢查與覆核機制以防範類似事件再次發生，本公司亦將積極配合主管機關調查，同時全面盤點所有專案以避免類似情事發生。

此事緣起於中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆出面致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。

中選會調查發現，共32個IP曾進入並可能下載相關資料，目前尚無法進一步分析32個IP屬境內或境外，後續調查中。游盈隆強調，「已經把漏洞堵起來了」。

針對後續責任與求償，中選會表示，事發第一時間已依個資保護相關規定通報主管機關，後續將視調查結果，依主管機關建議依法辦理。