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91APP：被駭事件恐影響479萬消費者 開放補償申請

中央社／ 台北29日電

電商技術服務公司91APP今天公布，被駭事件依最大可能範圍認定，479萬8255名消費者恐遭存取姓名、電話號碼等個資。91APP董事長何英圻下午率公司主管鞠躬致歉，並表示受影響的消費者無論有無財產損失，都可向91APP提出諮詢與補償申請。

91APP今天公布「91APP被駭事件：25天調查報告」，接續日前的18天調查報告，說明事件調查結果、消費者通知與受理方式，以及資安升級措施。何英圻下午在媒體說明會上，率公司主管鞠躬致歉。

何英圻表示，第一個道歉是向受影響的消費者致歉。這波駭客攻擊，讓消費者承受詐騙訊息的困擾，部分消費者甚至蒙受財產損失，這是91APP的責任。

第二個道歉是向受影響的品牌致歉。回顧這次事件，公司在調查尚未完全釐清的階段，就應更主動、及時地向品牌說明情況，與品牌共同面對消費者的疑慮。

何英圻強調，91APP提出兩個承諾，第一個承諾，這次事件受影響的消費者，91APP全面負責；第二個承諾，建立AI時代資安新防護。

91APP說明，經第三方資安公司奧義智慧科技調查確認，這次遭非法存取的是Commerce Cloud系統中一座存放18個月以內交易資料的短期訂單資料庫，其中部分資料遭到竊取。因無法判定具體涉及哪些訂單，91APP依最大可能影響範圍認定，2025年4月4日至2026年10月14日間成立的線上訂單，涉及1329家品牌、479萬8255名消費者，可能遭存取的資料為姓名、電話號碼、配送地址、電子郵件及訂單紀錄，不含密碼、信用卡與任何支付資料。

91APP指出，納入範圍不代表每位消費者的資料均已外洩，91APP仍以最大可能範圍作為通知與受理的基準。

91APP表示，受影響的消費者不論在哪個品牌購買、不論有無財產損失，都可向91APP提出諮詢與補償申請，91APP統一受理；申請期間自即日起至2027年2月1日止，管道包括91APP官網線上客服、電話或服務信箱。

91APP表示，今天向全部受影響品牌發出正式通知，品牌可即時於後台查閱影響範圍，並授權91APP代為通知消費者。11月2日起，91APP將在取得品牌授權後，以電子郵件與簡訊主動通知每位受影響的消費者，說明事件並告知申請方式；通知與受理費用均由91APP負擔。

媒體關注賠償事宜，91APP副總經理程開佑表示，已陸續收到案件，賠償方案的細節正在研議，尚無法估算賠償金額及對公司獲利影響程度，「目前內部討論與評估，有準備足夠資源，來面對這次事情。」

91APP提醒，公司及品牌不會要求民眾加入私人LINE、操作ATM轉帳，提供個人或付款資訊，也不會以定期購、重複購、續費等理由要求消費者操作，若收到可疑訊息，可撥打165反詐騙專線；如果已轉帳或提供金融資料，應立即聯絡銀行止付、向警方報案，並向91APP提出申請。91APP指出，11月2日起的正式通知會透過簡訊與郵件，不會附連結要求輸入資料。

消費者 駭客 電商 資安

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