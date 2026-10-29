中鋼揪伴 攻無稀土馬達

台積電評估採用「無稀土馬達」，台鏈扮要角。中鋼（2002）與富田已合作開發高性能電磁鋼及無稀土馬達，加上工研院已啟動與特定台廠合作，各公司分別從材料、馬達端爭取商機，未來合作可望逐步落實並擴大。

根據路透報導，台積電已向供應商詢問無稀土馬達的採用可能性，以降低中國稀土出口管制造成的供應風險。稀土磁鐵廣泛用於工業馬達，晶圓廠自動化設備也需要相關零組件；若供應受阻，設備交付、維修及產線運作都可能受影響。

業內人士指出，稀土已經成為各大科技廠擺脫不掉的紅鏈魔咒，由於因為稀土磁鐵能在小體積下提供強磁力與高效率，替代設計必須重新調整材料、馬達結構與驅控系統，並通過設備驗證及長時間運轉測試。難度高，也形成技術門檻；一旦產品通過認證，供應商便有機會進入晶圓廠設備供應鏈。

至於市場商機有多大，業內人士指出，市場天花板不只一座晶圓廠，甚至涵蓋全球科技業。

換言之，全球半導體廠、資料中心、機器人及自動化產線都使用大量馬達，若產業將供應安全納入採購規格，無稀土馬達可望從單一設備替代擴大至不同產業，帶動馬達、電磁鋼、驅控系統與整合模組需求。

中鋼與富田已成立聯合實驗室，將中鋼高性能電磁鋼導入富田馬達開發，合作領域涵蓋電動車、無人機及AI機器人。

中鋼已開發0.1毫米超薄電磁鋼及自黏塗膜技術，可支援高效率馬達鐵芯；富田具備馬達設計與製造能力，雙方共同開發有利材料與馬達同步調校，爭取送樣及驗證機會。

富田的無稀土馬達仍在產品開發與設計驗證階段，規劃2027年亮相。

若台積電及設備商擴大評估，富田可望憑馬達研發與製造能力爭取測試；產品通過驗證後，才有機會進一步轉為訂單。

工研院已與傳恆綠能、東元旗下聯昌電子合作，將零稀土IE5永磁馬達及驅控技術商品化，應用於空調、資料中心及半導體廠氣流循環設備，提供台灣另一條產品化路線。

台積電的評估，讓無稀土馬達從研發題目走向設備端需求。中鋼可望受惠高階電磁鋼應用增加，富田則有機會爭取馬達驗證與後續訂單；隨著更多產業降低稀土依賴，商機將由單一客戶擴展至全球設備市場。