創見ESD420行動固態硬碟榮獲2026臺北設計獎優選

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見資訊（2451）旗下ESD420行動固態硬碟榮獲「2026臺北設計獎」工業設計類優選，頒獎典禮於今日在臺北晶華酒店舉行。

臺北設計獎由臺北市政府產業發展局主辦，本屆國際競賽涵蓋工業設計、視覺傳達設計及公共空間設計三大類別，吸引來自全球64個國家及地區、共4,620件作品參賽，經專業評審選出139件入圍作品。ESD420從行動創作者的需求出發，融合磁吸式超薄外型、高速儲存與人因設計，兼顧耐用性與環境永續，展現以使用者為核心的設計理念。

從演唱會、運動賽事到旅行與日常紀錄，手機已成為捕捉城市生活與表達創意的重要工具。ESD420採用磁吸式設計，可穩固吸附於支援MagSafe的iPhone或具磁吸功能的裝置與配件，搭配僅10mm厚、48克重的輕巧機身，讓儲存設備自然融入行動拍攝流程。外觀提供沉穩的鐵灰色與雅緻的香檳金兩款選擇，呈現不同風格；圓潤邊角貼合手掌曲線，兩側幾何凹槽則提升止滑性與捏握穩定性，兼顧美感與操作體驗，讓手持取景、移動拍攝與日常攜帶更自在從容。

ESD420搭載USB 20Gbps高速傳輸介面與SLC快取技術，讀寫速度最高可達2,000MB/s，滿足高解析度影音檔案的傳輸與備份需求。支援相容的iPhone將4K ProRes影片直接錄製至ESD420，搭配最高4TB儲存容量，讓長時間拍攝不受手機儲存空間限制。內附USB Type-C傳輸線，可連接相容的手機、平板、筆電與桌上型電腦，讓素材從現場拍攝到後製編輯順暢銜接，提升創作效率。

針對長時間與移動拍攝需求，ESD420優化散熱與結構設計，符合MIL-STD-810G軍規落摔測試標準，並採用AES 256位元加密技術，搭配Transcend Elite軟體的磁碟上鎖功能，為創作素材與重要檔案提供保護。包裝採用可回收紙材，不使用一次性塑膠，將環境考量融入整體設計。此次榮獲2026臺北設計獎工業設計類優選，展現創見整合儲存技術、使用體驗與永續理念的成果，未來將持續從真實使用情境出發，讓儲存產品更貼近生活，成為創作者記錄靈感、延伸創意的可靠夥伴。