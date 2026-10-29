瑞銀：台灣擁AI供應鏈優勢 估明年企業獲利成長37%

瑞銀今天表示，台灣憑藉半導體及AI硬體供應鏈優勢，需求正由先進晶片延伸至更多供應鏈環節，預期今年及明年企業獲利將分別成長42%、37%，反映AI資料中心及硬體需求仍是主要成長動能。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今天透過新聞稿表示，近期市場不確定性升高，債券殖利率與油價走高，AI投資報酬亦受關注。

他認為，隨美國期中選舉臨近，政治消息或加劇短期波動，但企業盈利、利率與能源價格等基本面因素，對中長期市場更為重要。對長期投資人而言，在市場不確定性仍高的環境下，維持均衡配置有助於兼顧成長、收益與風險管理。

在企業獲利方面，胡俊禮分析，受惠於AI需求、工業週期改善及高收入消費者保持韌性，預期標普500指數第3季每股盈利將年增28%。AI仍是重要成長引擎，但市場焦點正由AI投資規模轉向商業化成果，企業能否將投入轉化為收入及投資報酬更受關注。

胡俊禮提到，今年亞洲除日本以外的獲利成長明顯領先股價表現，預期明年企業獲利成長20%。其中，受惠於AI成長，預期台灣企業獲利在今年、明年將分別成長42%、37%，反映AI資料中心及硬體需求仍是主要成長動力。

債市方面，胡俊禮說明，債券市場近期顯著重新定價，美國10年期公債殖利率一度升至5.36%，創2002年以來新高。通膨、貨幣政策、財政疑慮及AI相關融資需求，均增加殖利率上行壓力。

不過，他也認為，目前較高的收益已提供更大緩衝。以目前水準計算，美國2年、5年及10年期公債殖利率需分別再升約254、113及65個基點，未來1年的資本損失才會抵銷期間收益。換言之，近期重新定價已改善高品質債券的風險報酬，因此在基本情境中，仍預期未來12個月殖利率溫和回落。

至於市場關注地緣政治局勢牽動能源價格，胡俊禮說明，能源風險值得關注，但目前尚不足以改變整體市場方向。估計近期油價漲幅可能令全球GDP成長減少約0.3至0.5個百分點，但因AI投資、家庭資產負債表韌性，以及各經濟體自2022年能源衝擊後提升的適應能力，均有助緩衝影響。

整體而言，胡俊禮表示，股票方面，對市場前景維持正面看法，建議以多元化核心持股為基礎，並可趁市場走強時適度降低單一股票過度集中的風險；固定收益方面，相對看好部分中期至較長天期的高品質債券，同時對最長天期維持審慎；大宗商品方面，能源供應風險進一步凸顯廣泛商品配置的分散價值。