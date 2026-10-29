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企業投保資安險5年增一倍 半導體業投保最積極

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

企業投保資訊安全相關保險逐年遞增，根據金管會統計，2021年產險公司的資安險保費收入僅2.38億元，去年來到5.12億元，今年截至上半年則已累計3.19億元，其中又以半導體業投保金額最多，且連年蟬聯冠軍，金融保險業次之，但實際發生資安問題的頻率不高，今年上半年理賠金額僅25萬元，顯示企業越趨重視資安議題。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，產險公司資安險保費收入已由2018年的8,908萬元逐年攀升，統計2021年起，每年的資安險保費收入分別為2.38億、4.06億、5.28億、5.26億、5.12億元，以及今年上半年累計為3.19億元，呈現穩定增長趨勢。

若從產業別來看，蔡火炎表示，2024至2026年上半年間，資安險保費收入最多的產業來自半導體業，金融保險業亦連三年排名第二，不過第三名則有些微變化，2024年為綠能環保業排名第三，到了2025至2026年上半年由電腦及周邊設備業擠進第三名。

今年上半年主要前三大投保資安險的產業中，保費收入占比最高之產業為半導體業約1.56億元，占比48.71%，其次為金融保險業，約3,978萬元，以及電腦及周邊設備業，約2,583萬元；投保的險種之中，又以投保「資料保護責任保險」占比最高，達85.58%，該險種保費收入為2.73億元。蔡火炎說明，目前市面上推出「資料保護責任保險」的產險公司共有16家，主要保障因個資外洩所生對第三人依法應負之賠償責任，也成為企業投保最多的主力資安險。

另有8產險公司提供「資安綜合保險」，保障被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致的財務損失，以及對第三人依法應負的賠償責任等；「資訊系統不法行為保險」則主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失，僅7家產險公司推出。

在理賠金額方面，蔡火炎表示，今年上半年整體資安險的實際理賠金額僅25億元，代表發生頻率不高，因此理賠金額也少。

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