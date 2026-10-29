輝達支持！京元電投資美德州設半導體測試產能

晶圓測試廠京元電在美國投資設廠規劃持續進展，下午公告美國全資子公司AeternZ取得德州土地及建物，投資金額7935萬美元（約新台幣25.27億元）。

產業人士分析，台積電考量在德州設廠，京元電在輝達（NVIDIA）支持下在德州新設半導體測試產能，先行卡位搶占商機。

京元電今天也公告，AeternZ陸續向鴻勁精密（Hon.Precision）、EO Technics、科磊（KLACorporation）採購機器設備，並向TRANTEK採購廠務設備，供生產使用，合計採購金額約5.34億美元（約新台幣170.26億元）。

產業人士指出，這代表京元電在美國德州新設半導體測試產線的作業，積極進展中。

京元電說明，此次在德州取得土地面積117萬9700平方英尺，建物面積48萬9494平方英尺。

京元電先前說明，公司及美國全資子公司AeternZ與人工智慧晶片大廠輝達簽訂客戶預付款協議，由輝達預付款項，京元電及AeternZ在美國建置產能，為輝達保留產能並提供測試服務。

輝達日前宣布，將向京元電提供11億美元（約新台幣357億元）的產能預訂預付款，支持京元電在美國建置新的測試設施及設備，目標2027年4月開始大規模量產。

台積電先前在法人說明會中表示，考慮在亞利桑那州以外的地方擴產，德州是其中選項，派團隊去德州進行評估，也會與特斯拉（Tesla）和美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的晶片製造廠Terafab溝通。