OPPO新機登台 帶旺聯發科

記憶體漲價海嘯襲捲手機產業，品牌廠旗艦新機定價也跟著出現顯著調整。智慧手機品牌OPPO 29日正式在台發表全新創作影像旗艦Find X10系列，首度搭載聯發科（2454）天璣9600系列旗艦平台，聯發科資深副總經理徐敬全亦親自出席站台，展現雙方在頂規晶片與AI影像上的深度結盟。

2026-10-29 18:56