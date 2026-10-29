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OPPO新機登台 帶旺聯發科
智慧手機品牌OPPO昨（29）日在台發表全新旗艦機款Find X10系列，全系列搭載聯發科（2454）最新旗艦處理器天璣9600系列晶片，法人看好聯發科高階旗艦晶片出貨動能將隨品牌新機登台同步受惠。
新一代Find X10系列在台開出標準版起售價42,990元、最高階Find X10 Pro Max達58,990元的歷史新高價位，相較前代標準版28,990元的起售門檻，大漲14,000元，漲幅約48.3%，直接將非蘋高階旗艦手機推升至5字頭價格帶。
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