OPPO Find X10系列登台 起售價漲近五成…台灣總座：現有機款不調價

記憶體漲價海嘯襲捲手機產業，品牌廠旗艦新機定價也跟著出現顯著調整。智慧手機品牌OPPO 29日正式在台發表全新創作影像旗艦Find X10系列，首度搭載聯發科（2454）天璣9600系列旗艦平台，聯發科資深副總經理徐敬全亦親自出席站台，展現雙方在頂規晶片與AI影像上的深度結盟。

新一代系列作在台共推出兩款機型，其中頂規款Find X10 Pro Max（16GB+512GB）建議售價達58,990元，即日起至11月6日開放預購，11月7日全通路開賣；標準版Find X10提供12GB+256GB與12GB+512GB兩種規格，售價分別為42,990元及46,990元，今日於官方通路搶先開賣，11月2日全通路鋪貨上市。相較前代Find X9標準版28,990元的上市價格，新一代起售門檻大幅拉升14,000元，漲幅約48.3%。

面對新機定價明顯調升，OPPO台灣市場總經理劉金坦言，今年記憶體供應鏈波動極大，漲價壓力已擴及整個手機產業，且這波漲勢預期將持續至明年甚至延伸至2028年。

劉金指出，本次在定價時已策略性吸收部分成本，同時台灣市場目前販售中的既有機款暫無調漲計畫，供貨維持正常，並會透過電信資費補貼與分期方案降低入手阻力。

針對台灣手機市況，劉金分析，目前市場呈現「量減額增」格局，雖然總銷量受成本走揚、競爭加劇與換機周期拉長影響而持平或微幅縮減，但銷售額與平均銷售單價持續成長。

OPPO台灣今年前九月銷售額年增約15%至20%，平均銷售單價拉升12%至15%，預期在Find X10系列加入後，新系列整體銷售表現可望較前代成長15%至20%。

硬體規格方面，Find X10 Pro Max搭載聯發科天璣9600 Pro處理器，主打媲美Ultra等級的三顆2億畫素哈蘇鏡頭群，支援17EV動態範圍與原生Blackmagic Camera錄影介面，首度支援Android開放的OpenGate規格；標準版Find X10則搭載天璣9600M晶片與雙2億畫素鏡頭，兩款機型均配備8,000mAh大容量電池，支援80W有線快充與50W無線充電，全面轉向高階價值導向布局。