資安險上半年保費收入3.19億元 半導體業占近半居冠

金管會統計表示，2026年上半年資安險整體保費收入達新台幣3.19億元，觀察投保保費前3名行業，依序為半導體業1.56億元居冠、占比達48.71%，其次為金融業3978萬元，第三為電腦電腦及周邊設備業2583萬元。

金管會表示，台灣面臨的資安威脅程度持續升高，根據微軟近期發布Microsoft 數位防禦報告指出，2026年上半年台灣在受資安威脅影響最頻繁的國家與地區中排名全球第4、亞太第1，提醒企業應強化資安風險管理，也可適時評估投保資安保險。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，觀察2026年上半年資安險投保情形，整體保費收入約5.12億元，占比最高的產業為半導體業，保費約1.56億元、占比48.71%，其次為金融保險業3978萬元，第三為電腦及周邊設備業約2583萬元。上半年理賠金額僅25萬元，可能是因發生頻率並未很高。

目前市面上約16家產險提供資安險商品，主要分成3大類型，第1類為資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負的賠償責任；第2類為資訊安全綜合保險，保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負賠償責任等。

第3類為資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失。

蔡火炎指出，現行16家產險皆有提供資料保護責任險，8家產險提供資安綜合保險，7家產險提供資訊系統不法行為保險。如果用上半年保費來看，也是資料保護責任險為大宗、占比達85%以上。

觀察2021年到2025年保費收入，依序為2.38億元、4.06億元、5.28億元、5.26億元與5.12億元，2026年上半年保費收入為3.19億元。

金管會今天也宣導推動落實身心障礙者投保權益保障相關措施。蔡火炎表示，近年已修正相關法令，包含要求保險業銷售保險商品及辦理核保作業時，不可只因被保險人為身心障礙者而有不公平待遇的情事，並督導產險、壽險公會製作「保險業投保說明手冊易讀版」。

蔡火炎說明，近3年來看，每年約有10多件申訴案，多數是因不承保而申訴，進一步了解背後原因，有些是因體況因素、程序沒完成等，但是並未發生無故拒保，再來可能是失能等級認定、延遲給付情形。保險局按季就申訴管道了解申訴案情形，目前實際了解沒有不公對待案件，若有理賠延遲給付，就依保險法規定給付利息。