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技嘉通過500億元聯貸案 衝刺AI基礎建設商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）29日公告，董事會決議通過與台灣銀行等聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度500億元，主要目的是償還金融機構借款及充實中期營運周轉金。由於明年人工智慧（AI）基礎設施需求持續暢旺，該公司規劃備妥500億元，以因應明年AI購料與備貨需求，衝刺AI基建龐大商機。

技嘉9月營收630.99億元，創單月新高，月增33.11%，年增125.45%，推升第3季營收達1,547.13億元，創單季新高，儘管個人電腦（PC）市場受到記憶體、中央處理器（CPU）缺貨的影響，導致出貨卡卡，但AI伺服器動能仍然相當強勁，帶動業績表現上揚。

技嘉第3季營收1,547.13億元，季增7.28%、年增94.4%，創單季新高，今年前三季營收為4,039.82億元，創同期新高，年增63.17%。技嘉表示，AI伺服器事業與比去年同期相比，成長幅度已超過兩倍。

法人表示，技嘉伺服器貢獻營收比重已攀升至八成，其中尤以輝達（NVIDIA）HGX GB300

NVL 72機櫃為主；該公司第2季毛利率9.6%，主要是受到GB300 NVL 72比重提升，以及淡季效應下，導致板卡出貨走弱，隨著第3季進入板卡旺季，加上零組件供應較第2季改善之下，預期毛利率可回升至10%至11%。

法人指出，目前技嘉新型雲端服務供應商（NeoCloud）客戶需求持續增加，原先的GB300 NVL 72機櫃產品將逐步轉向Vera Rubin平台，帶動產品升級與平均售價（ASP）提升，得益於營收規模擴大，營業費用率有機會降至3.99%，規模經濟效益可望持續顯現，預估今年整體營收可望倍增。

技嘉 聯貸案 基礎建設 伺服器

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