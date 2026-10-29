台積電秦永沛首揭40奈米挫折 成立夜鷹部隊半年宣告失敗

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日出席聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列活動，在成功大學與學生對談時首度揭露透露，台積電過去曾為加速追趕國際先進製程，推動研發工程師夜間工作的「夜鷹計畫」，實施半年就宣告失敗，讓公司體認「R&D（研發）靠的是腦力，不是勞力」，而後來逐漸建立的「One Team」文化，才是把研發技術推向全球之顛的重要因素。

秦永沛指出，台積電過去在技術落後、急於追趕國際競爭者的階段，曾有人提出一種觀點，認為台積電研發團隊如果一天工作24小時，而美國競爭者只有8小時，就有機會透過時間優勢超越對手。

為了加快技術追趕速度，台積電曾鼓勵研發工程師參與夜鷹計畫，安排夜間研發工作，希望透過延長研發運作時間提升開發效率。然而，這項計畫僅推動半年便宣告失敗。

秦永沛直言，研發工作仰賴的是思考、判斷與創新，並非單純增加工作時間就能提高成果。「R&D（研發）靠的是腦力，不是勞力」，成為他從這段經驗得到的重要教訓。

他進一步指出，真正讓台積電研發效率提升的關鍵，是把不同部門的專業知識與實務經驗結合，形成共同解決問題的能力。

他特別強調40奈米製程曾是台積電組織轉型的重要轉折點。當時研發完成後移交工廠的傳統模式遭遇重大挫折，迫使台積電重新檢討研發與製造之間的合作方式，逐漸建立One Team文化。

秦永沛解釋，One Team並非只是要求員工互相支援，而是讓不同部門擁有一致目標，並對最終成果共同負責。

例如，新製程從研發走向量產時，研發與製造團隊若能保留較長的重疊銜接期，讓工廠提前參與技術開發，後續量產就會更加順利。

同樣地，工廠遇到製程問題，如果只由單一單位獨立處理，與集合多個團隊共同分析、找出原因相比，問題解決速度可能有很大差異。

秦永沛接著說，這套文化也延伸到台積電全球布局。隨著台積電在海外擴建晶圓廠，海外廠區不能成為與台灣完全切割的獨立組織。

他指出，台灣團隊必須與海外團隊協同合作，而且「台灣對海外的成功，要負一部分的責任」，才能確保技術移轉及海外營運順利。

他坦言，要讓不同部門真正認同One Team文化，必須投入大量時間與心力，並非提出口號就能實現。秦永沛認為，跨部門協作，不僅改善製程開發與量產效率，也成為台積電持續保持技術競爭力的重要基礎。