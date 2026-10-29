雙方未達共識 廣達宣布撤銷收購友達龜山廠房
廣達（2382）宣布撤銷原先與友達桃園龜山的華亞科學園區廠房，主要原因在於雙方對廠房使用規格及交付時程未達成共識，因此撤銷原約定交易。廣達也強調，該案撤銷並不會影響後續AI伺服器擴增產能布局。
廣達在今年7月與友達（2409）達成協議，將收購友達位在友達桃園龜山的華亞科學園區廠房，總交易金額達197億元，原訂在2027年第4季完成點交，以因應2028年後續的AI伺服器訂單商機。
不過，廣達29日發布重大訊息指出，雙方對廠房使用規格及交付時程未達成共識，因此將撤銷原約定交易，對公司財務、業務無重大影響。廣達也強調，該案撤銷並不會影響後續AI伺服器擴產布局。
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