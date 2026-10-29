快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電留學員工不到3% 秦永沛：專業做深、格局做大、事情做到極致

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日聯合報社慶在成大舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇時直言希望用AI降低化人力需求， 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才。記者劉學聖／攝影
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日聯合報社慶在成大舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇時直言希望用AI降低化人力需求， 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才。記者劉學聖／攝影

海外學歷是否有助於台積電（2330）員工的職涯發展？台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露，依據他看過的統計資料，台積電具有海外留學背景的員工占比不到3%，但比較國內畢業生與海外留學生的升遷及考績表現，並沒有明顯差異。

面對學生詢問應該留在台灣升學、出國留學，或繼續攻讀博士，秦永沛表示，海外學歷並非決定職涯發展的唯一因素。

秦永沛指出，海外留學仍有其優勢，包括國際觀、英文能力及溝通能力，這些方面海外留學生通常表現較好，但不代表一定要出國求學才能培養。

他表示，隨著台積電持續海外設廠，台灣員工也有更多國際工作機會。如果願意踏出舒適圈，前往海外工作幾年，同樣能累積國際經驗，提升語言及溝通能力，這也是台積電全球化布局為員工帶來的好處。

至於碩士與博士在台積電的發展差異，秦永沛澄清，外界認為博士只能進入研發部門，是錯誤觀念。事實上，不論研發單位或晶圓廠，都有許多需要博士人才參與的專案。

秦永沛解釋，台積電新製程首先由研發團隊進行技術探索（Pathfinding），尋找新材料與新結構，接著進入製程開發（Development），工廠則會提早參與，並在接手後持續進行技術改善。例如7奈米延伸至6奈米、5奈米延伸至4奈米，以及3奈米後續推出N3P，相關製程改良都有工廠參與。

除了製程世代的延伸，客戶需求也帶來新的研發工作。秦永沛指出，新製程第一年的客戶通常以手機晶片為主，第二年起逐漸增加高效能運算（HPC）客戶，晶片尺寸也隨之擴大。尤其AI系統涉及向上擴展（Scale-up）與向外擴展（Scale-out），不同產品對傳輸距離等條件有不同要求，工廠必須持續改善製程，才能滿足客戶需求。

秦永沛強調，這些工作有許多都是由工廠負責，因此晶圓廠同樣存在大量研發需求，並非只有研發部門需要博士人才。不過，台積電目前仍以碩士人才為主，博士占比較低。

談及年輕人的職涯發展，秦永沛也勉勵學生不要自我設限，除了做好本業，更應主動與其他部門合作、接受新挑戰。他表示，如果能重新回到大學時期，最想告訴年輕時的自己，就是「把專業做深，把格局做大，把事情做到極致」。

台積電 留學 格局 職涯發展

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電研發夜班計畫半年喊停 秦永沛揭40奈米挫折

秦永沛揭入台積電初衷 張忠謀曾喊世界級待遇

台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

台積電營運長秦永沛返成大開講 600名師生搶聽AI產業趨勢

相關新聞

91APP公布資安事件影響近500萬用戶、損失仍在調查 董座鞠躬道歉

台灣最大全通路服務SaaS業者91APP*-KY（6741）訂單資料庫近期被駭客入侵，29日召開重大訊息記者會，董事長何英圻、總經理楊明芳鞠躬道歉。何英圻指出，此次資安事件最大可能影響範圍為2025年4月4日至2026年10月14日期間成立之線上訂單，涉及品牌共1,329家、消費者約479.8萬人，涉及個資包括姓名、電話號碼、配送地址等，但不含密碼、信用卡等支付資料。何英圻也率營運團隊鞠躬道歉。

台積電研發夜班計畫半年喊停 秦永沛揭40奈米挫折

台積電（2330）曾推動研發工程師大夜班「夜鷹計畫」，卻在半年後宣告失敗。台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露這段經歷，直言「研發要的是腦力，不是勞力」，強調跨部門協作才是解決技術問題的關鍵。

秦永沛談AI「梳型人」 魏哲家揭Hear與Listen差別

AI時代的人才樣貌正被重新定義。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日指出，未來人才將從傳統專業分工，逐步走向結合AI的「梳型人」，透過自身核心專業搭配AI延伸跨領域能力，實現「一個人加上AI就是一個團隊」。

台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

AI浪潮席捲全球，未來人才究竟該具備什麼能力？台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日重返母校成功大學，出席由聯合報系、台積電文教基金會、成功大學及成大學生會共同主辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇時說，台積電導入AI最擔心的不是技術不夠成熟，而是工程師過度依賴AI，降低獨立思考及工程判斷能力。他並呼籲大學將AI列為通識課程，培養學生提問力、判斷力及AI協作能力，成為具備核心專業與跨領域能力的「梳型人才」。

台積電留學員工不到3% 秦永沛：專業做深、格局做大、事情做到極致

海外學歷是否有助於台積電（2330）員工的職涯發展？台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露，依據他看過的統計資料，台積電具有海外留學背景的員工占比不到3%，但比較國內畢業生與海外留學生的升遷及考績表現，並沒有明顯差異。

秦永沛揭入台積電初衷 張忠謀曾喊世界級待遇

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日回憶，1987年決定加入剛成立的台積電，並非看準晶圓代工產業前景，而是因為當時背負房貸，加上轉職條件優渥，才決定放手一搏。他也透露，創辦人張忠謀早年就曾提出，高階經理人要有世界級待遇、中階經理人要有亞洲最好的待遇，基層員工則要有台灣最好的待遇，讓當時的他聽得半信半疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。