台積電留學員工不到3% 秦永沛：專業做深、格局做大、事情做到極致

海外學歷是否有助於台積電（2330）員工的職涯發展？台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露，依據他看過的統計資料，台積電具有海外留學背景的員工占比不到3%，但比較國內畢業生與海外留學生的升遷及考績表現，並沒有明顯差異。

面對學生詢問應該留在台灣升學、出國留學，或繼續攻讀博士，秦永沛表示，海外學歷並非決定職涯發展的唯一因素。

秦永沛指出，海外留學仍有其優勢，包括國際觀、英文能力及溝通能力，這些方面海外留學生通常表現較好，但不代表一定要出國求學才能培養。

他表示，隨著台積電持續海外設廠，台灣員工也有更多國際工作機會。如果願意踏出舒適圈，前往海外工作幾年，同樣能累積國際經驗，提升語言及溝通能力，這也是台積電全球化布局為員工帶來的好處。

至於碩士與博士在台積電的發展差異，秦永沛澄清，外界認為博士只能進入研發部門，是錯誤觀念。事實上，不論研發單位或晶圓廠，都有許多需要博士人才參與的專案。

秦永沛解釋，台積電新製程首先由研發團隊進行技術探索（Pathfinding），尋找新材料與新結構，接著進入製程開發（Development），工廠則會提早參與，並在接手後持續進行技術改善。例如7奈米延伸至6奈米、5奈米延伸至4奈米，以及3奈米後續推出N3P，相關製程改良都有工廠參與。

除了製程世代的延伸，客戶需求也帶來新的研發工作。秦永沛指出，新製程第一年的客戶通常以手機晶片為主，第二年起逐漸增加高效能運算（HPC）客戶，晶片尺寸也隨之擴大。尤其AI系統涉及向上擴展（Scale-up）與向外擴展（Scale-out），不同產品對傳輸距離等條件有不同要求，工廠必須持續改善製程，才能滿足客戶需求。

秦永沛強調，這些工作有許多都是由工廠負責，因此晶圓廠同樣存在大量研發需求，並非只有研發部門需要博士人才。不過，台積電目前仍以碩士人才為主，博士占比較低。

談及年輕人的職涯發展，秦永沛也勉勵學生不要自我設限，除了做好本業，更應主動與其他部門合作、接受新挑戰。他表示，如果能重新回到大學時期，最想告訴年輕時的自己，就是「把專業做深，把格局做大，把事情做到極致」。