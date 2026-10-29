高雄市打造高雄AI燈塔 攜中華電導入主權AI應用與IOWN全光網

中華電信（2412）29日攜手Linker Vision（鑫蘊林科）及資拓宏宇（6614），發表「高雄AI燈塔」智慧治理成果，整合視覺語言模型（VLM）、IOWN全光網路、AI算力及智慧治理平台（SGC），透過公私協力，串聯AI影像分析、事件通報、派工及案件追蹤等流程，建構工務、交通、水利及環保四大領域的創新應用，協助市府提升跨局處協作與事件處理效率，打造智慧城市治理新典範。

「高雄AI燈塔」由高政府以城市治理需求為出發點，提供實證場域並推動跨局處協作；中華電信則發揮通訊網路、資料中心、AI算力及自主研發優勢，攜手合作夥伴推動AI技術落地，將創新應用融入城市日常治理。

中華電信指出，將VLM技術導入工務、交通、水利及環保等城市治理領域，輔助辨識交通事故、道路坑洞、路面破損及積淹水等異常情境，提供事件影像、座標位置與事件類型等資訊，加速權責單位掌握現場狀況。透過彈性調度攝影機影像來源、IOWN全光網路協助調度分散式算力，有效整合跨局處資訊，並透過SGC銜接既有系統、通報派工及追蹤事件處理結果，協助第一線人員即時掌握事件內容、降低人工作業時間及加速事件處理效能。

智慧城市治理也已經在具體領域展現成果，中華電信指出，工務局應用透過AI自動辨識道路坑洞與路面異常，運用公車等45輛移動載具及135支攝影機蒐集沿線影像，結合位置資訊通報權責單位辦理，讓公車化身城市巡檢員。實際案例中，從發現有坑洞到派工的處理時間僅約2分鐘，展現科技輔助道路巡檢、通報及修繕的應用效益，協助養護單位及早掌握道路狀況，維護市民用路安全。

中華電信指出，交通應用整合7組交通專家系統、串接128組API及VLM事件偵測技術，可較傳統人工紀錄提前14分鐘發出路網異常告警，即時掌握車流、停車及異常事件，協助交通疏導與應變調度；水利應用整合逾400處水情監測站及逾1.3萬支攝影機影像資源，透過多元資料交叉比對擴大積淹水感知範圍，災情經由SGC平台即時通報，加速跨局處協同應變；環保應用導入煙道煙霧、非法棄置、露天燃燒及道路垃圾四大AI辨識情境，結合移動載具巡檢與里幹事平台，強化主動監測及案件追蹤，可於30秒內完成異常狀況通報，支援現場查處、清運及稽核作業。

展望未來，中華電信指出，將持續與高雄市政府緊密合作，擴展多元應用情境，並完善系統介接與維運機制，依市政治理需求逐步擴大服務範圍，未來更將持續深耕AI自主研發、分散式算力中心及IOWN全光網路布局，以技術研發與系統整合實力，支持市府擴大應用範圍，打造可複製擴散、彈性擴充的智慧城市服務，協助提升城市治理效能。