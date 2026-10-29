快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市打造高雄AI燈塔 攜中華電導入主權AI應用與IOWN全光網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）29日攜手Linker Vision（鑫蘊林科）及資拓宏宇（6614），發表「高雄AI燈塔」智慧治理成果，整合視覺語言模型（VLM）、IOWN全光網路、AI算力及智慧治理平台（SGC），透過公私協力，串聯AI影像分析、事件通報、派工及案件追蹤等流程，建構工務、交通、水利及環保四大領域的創新應用，協助市府提升跨局處協作與事件處理效率，打造智慧城市治理新典範。

「高雄AI燈塔」由高政府以城市治理需求為出發點，提供實證場域並推動跨局處協作；中華電信則發揮通訊網路、資料中心、AI算力及自主研發優勢，攜手合作夥伴推動AI技術落地，將創新應用融入城市日常治理。

中華電信指出，將VLM技術導入工務、交通、水利及環保等城市治理領域，輔助辨識交通事故、道路坑洞、路面破損及積淹水等異常情境，提供事件影像、座標位置與事件類型等資訊，加速權責單位掌握現場狀況。透過彈性調度攝影機影像來源、IOWN全光網路協助調度分散式算力，有效整合跨局處資訊，並透過SGC銜接既有系統、通報派工及追蹤事件處理結果，協助第一線人員即時掌握事件內容、降低人工作業時間及加速事件處理效能。

智慧城市治理也已經在具體領域展現成果，中華電信指出，工務局應用透過AI自動辨識道路坑洞與路面異常，運用公車等45輛移動載具及135支攝影機蒐集沿線影像，結合位置資訊通報權責單位辦理，讓公車化身城市巡檢員。實際案例中，從發現有坑洞到派工的處理時間僅約2分鐘，展現科技輔助道路巡檢、通報及修繕的應用效益，協助養護單位及早掌握道路狀況，維護市民用路安全。

中華電信指出，交通應用整合7組交通專家系統、串接128組API及VLM事件偵測技術，可較傳統人工紀錄提前14分鐘發出路網異常告警，即時掌握車流、停車及異常事件，協助交通疏導與應變調度；水利應用整合逾400處水情監測站及逾1.3萬支攝影機影像資源，透過多元資料交叉比對擴大積淹水感知範圍，災情經由SGC平台即時通報，加速跨局處協同應變；環保應用導入煙道煙霧、非法棄置、露天燃燒及道路垃圾四大AI辨識情境，結合移動載具巡檢與里幹事平台，強化主動監測及案件追蹤，可於30秒內完成異常狀況通報，支援現場查處、清運及稽核作業。

展望未來，中華電信指出，將持續與高雄市政府緊密合作，擴展多元應用情境，並完善系統介接與維運機制，依市政治理需求逐步擴大服務範圍，未來更將持續深耕AI自主研發、分散式算力中心及IOWN全光網路布局，以技術研發與系統整合實力，支持市府擴大應用範圍，打造可複製擴散、彈性擴充的智慧城市服務，協助提升城市治理效能。

燈塔 中華電 高雄 智慧城市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

加速南部產業跨域升級 工研院攜手產官學研啟動亞灣AI生態系

AI治理怎麼做？勤業眾信建議制度、工具雙軌並進

鴻海進化 攜手輝達秀五大硬體實力

王金燦研究AI助攻廢水能源化 巴黎獲頒科技卓越金獎

相關新聞

91APP公布資安事件影響近500萬用戶、損失仍在調查 董座鞠躬道歉

台灣最大全通路服務SaaS業者91APP*-KY（6741）訂單資料庫近期被駭客入侵，29日召開重大訊息記者會，董事長何英圻、總經理楊明芳鞠躬道歉。何英圻指出，此次資安事件最大可能影響範圍為2025年4月4日至2026年10月14日期間成立之線上訂單，涉及品牌共1,329家、消費者約479.8萬人，涉及個資包括姓名、電話號碼、配送地址等，但不含密碼、信用卡等支付資料。何英圻也率營運團隊鞠躬道歉。

台積電研發夜班計畫半年喊停 秦永沛揭40奈米挫折

台積電（2330）曾推動研發工程師大夜班「夜鷹計畫」，卻在半年後宣告失敗。台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露這段經歷，直言「研發要的是腦力，不是勞力」，強調跨部門協作才是解決技術問題的關鍵。

秦永沛談AI「梳型人」 魏哲家揭Hear與Listen差別

AI時代的人才樣貌正被重新定義。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日指出，未來人才將從傳統專業分工，逐步走向結合AI的「梳型人」，透過自身核心專業搭配AI延伸跨領域能力，實現「一個人加上AI就是一個團隊」。

台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

AI浪潮席捲全球，未來人才究竟該具備什麼能力？台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日重返母校成功大學，出席由聯合報系、台積電文教基金會、成功大學及成大學生會共同主辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇時說，台積電導入AI最擔心的不是技術不夠成熟，而是工程師過度依賴AI，降低獨立思考及工程判斷能力。他並呼籲大學將AI列為通識課程，培養學生提問力、判斷力及AI協作能力，成為具備核心專業與跨領域能力的「梳型人才」。

台積電留學員工不到3% 秦永沛：專業做深、格局做大、事情做到極致

海外學歷是否有助於台積電（2330）員工的職涯發展？台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露，依據他看過的統計資料，台積電具有海外留學背景的員工占比不到3%，但比較國內畢業生與海外留學生的升遷及考績表現，並沒有明顯差異。

秦永沛揭入台積電初衷 張忠謀曾喊世界級待遇

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日回憶，1987年決定加入剛成立的台積電，並非看準晶圓代工產業前景，而是因為當時背負房貸，加上轉職條件優渥，才決定放手一搏。他也透露，創辦人張忠謀早年就曾提出，高階經理人要有世界級待遇、中階經理人要有亞洲最好的待遇，基層員工則要有台灣最好的待遇，讓當時的他聽得半信半疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。