富邦媒營收拚歷史新高 谷元宏：資安別跑最後一名

富邦媒momo總經理谷元宏表示，今年營收以創歷史新高為目標，獲利也朝此方向努力，雙11檔期拚雙位數成長。近期各大平台頻傳資安事件，他形容「資安就像在森林裡遇到熊，答案就是不要跑最後一名」，因駭客往往會找防護較弱、攻擊成本較低的對象下手。

谷元宏今天出席momo雙11記者會，會後談到近期展望。他表示，觀察今年各品類表現，除了大家電買氣較弱，其他品類表現大致穩定；3C產品今年平均漲價約3成，雖呈現「價高量縮」，銷售金額仍有成長。

展望第4季，谷元宏表示，雙11是電商重要購物檔期，各品牌在此期間投入相當多促銷資源，可望刺激買氣；momo今年10月推出moPro三大訂閱新方案，希望今年底前總註冊人數突破10萬人。

他表示，觀察消費者加入會員後，消費金額也因此成長；由於酷澎WOW訂閱制會員先前曾經發生訂閱扣款爭議，他說，momo會員制度希望建立在消費者有明確付費意願的基礎上。

談到電商產業，谷元宏表示，去年第4季至今年第1季為相對低點，之後電商市場持續改善；隨著各零售通路都有電商布局，可見消費者透過電商購物趨勢不變，未來競爭關鍵在於消費者選擇在哪個平台購買，包括品牌經營、消費者忠誠度及平台信賴度等。

談到近期國內外發生多起資安事件，谷元宏指出，隨著AI技術發展，會強化資安，但駭客也會持續進化，使用工具突破資安防線，並找低成本、低防護的對象下手，「所以這塊（資安）很難」，momo必須持續強化資安防護，避免成為容易遭到攻擊的目標。

至於資安事件是否影響雙11消費動能，谷元宏認為，目前看來不會影響雙11買氣，部分消費者反而可能希望選擇大型平台下單；對電商業者而言，建立消費者對平台的信賴將更加重要。