秦永沛揭入台積電初衷 張忠謀曾喊世界級待遇

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日回憶，1987年決定加入剛成立的台積電，並非看準晶圓代工產業前景，而是因為當時背負房貸，加上轉職條件優渥，才決定放手一搏。他也透露，創辦人張忠謀早年就曾提出，高階經理人要有世界級待遇、中階經理人要有亞洲最好的待遇，基層員工則要有台灣最好的待遇，讓當時的他聽得半信半疑。

秦永沛今日出席聯合報75周年「跨世代共問 AI時代共答」論壇，返回母校成功大學與學生對談。面對學生詢問當年為何選擇加入台積電，他坦言，自己當時對晶圓代工模式一無所知，做決定主要還是基於現實的經濟考量。

秦永沛指出，自己原本在工研院電子所參與2微米製程開發，這項技術後來成為台積電初期的製程基礎。當時已工作約四年半，電子所提供轉任台積電的機會，並搭配優於一般標準的資遣條件，對有房貸壓力的他而言，具有相當大的吸引力。

至於對新公司的期待，秦永沛坦言，當年並不認識張忠謀，只從報紙得知他是在美國相當成功的企業家，因此認為由張忠謀領導的公司，未來成功機會應該比較高，員工待遇也可能更好。

不過，台積電創業初期並不輕鬆。秦永沛回憶，公司尚未獲利時相當難熬，直到三至五年後，待遇才逐漸優於一般企業。

他印象深刻的是，張忠謀曾在經理人會議中宣示，要將台積電打造為世界級公司，並提出不同層級員工的待遇目標。秦永沛坦言，當時聽了非常高興，但心裡仍半信半疑。

除了待遇，張忠謀對技術領先的要求也深深影響台積電。秦永沛回憶，台積電當年以20奈米製程取得蘋果處理器訂單，但進入下一代16奈米製程時，卻面臨三星14奈米技術的激烈競爭。當時三星已搶得先機，台積電必須加速追趕，最終成功開發16奈米技術，延續蘋果業務。團隊正為成果感到高興時，創辦人張忠謀卻追問：「距離世界第一還有多久？」

秦永沛表示，這樣的要求讓團隊不因階段性成果而自滿，持續朝技術領先邁進。他認為，張忠謀建立的企業願景、工作文化與核心價值，對台積電後續發展，以及一代代員工與主管，都產生深遠影響。