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AI掃描漏洞速度暴增 帶起企業網路安全支出潮

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
AI掃描漏洞速度暴增，帶起企業網路安全支出潮。圖／AI生成
AI掃描漏洞速度暴增，帶起企業網路安全支出潮。圖／AI生成

AI不僅帶來便利，也帶來了危機，外媒指出，由AI驅動的漏洞掃描工具正以前所未有的速度暴露軟體缺陷，而企業修補漏洞的能力遠遠落後。這場「攻守失衡」正在催生一輪大規模的企業網路安全支出潮，從華爾街大行到能源巨頭，再到新創公司，無一倖免，資安需求將迎來高速成長。

據外媒報導，美國銀行近期披露，正招募1,000名承包商，藉助Anthropic的Mythos等AI工具修補自身軟體漏洞。高盛則已大量使用Mythos和OpenAI的Astra模型在內部系統中主動搜尋漏洞，據一位與高盛管理層有過交流的知情人士透露，高盛高管已在討論，公司在安全領域的AI支出，可能很快將追平甚至超過其在AI編程工具上的投入，此前AI編程工具一直是高盛最大的AI相關開支項目。

外媒指出，Anthropic今年5月向約十餘家科技和網路安全公司開放其Mythos模型訪問權限，當月全球開源軟體新報告漏洞總數約為1,500個。僅僅一個月後，這十餘家公司僅憑Mythos發現的新開源漏洞數量便超過37,000個，成長速度十分驚人。研究機構Epoch AI的數據進一步印證了這一趨勢，僅今年8月和9月兩個月內，被報告的「高危漏洞」數量——即可能對敏感數據構成嚴重威脅的漏洞——就已超過2025年全年的總量。

零壹（3029）科技執行長沈柏延也指出，隨著AI應用持續成長，駭客的攻擊手段也將更加多元化，因此對於資安防護的需求勢必會持續提升。

網路 高盛 OpenAI 資安 Anthropic 軟體

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