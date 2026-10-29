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記憶體飆漲新手機變貴 OPPO：現售機型無漲價計畫

中央社／ 台北29日電
記憶體飆漲新手機變貴，OPPO表態現售機型無漲價計畫。路透
記憶體飆漲新手機變貴，OPPO表態現售機型無漲價計畫。路透

記憶體成本攀升，手機價格面臨漲價壓力。OPPO今天在台發表Find X10系列，頂規版本售價新台幣5.89萬元，OPPO表示，今年記憶體供應鏈變化大，對手機產業造成影響，研調判斷記憶體漲價壓力恐持續到明年，並延續至2028年，但OPPO現售機型沒有漲價計畫。

OPPO今天在台發表Find X10系列，搭載聯發科技天璣9600系列晶片，以及全球第一款3顆2億哈蘇鏡頭，預計11月2日全台通路開賣。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，聯發科技與OPPO長期深化技術合作，Find X10 Pro Max搭載天璣9600 Pro，以AI原生架構與台積電2奈米製程，為高解析影像處理與AI創作提供算力。

由於OPPO Find X10 Pro Max 16B、512GB版本售價達5萬8990元，較上一代相比漲幅不小，OPPO台灣市場總經理劉金表示，今年記憶體供應鏈變化大，對整體手機產業造成影響，但現售產品無漲價計畫，會與供應鏈緊密配合優化資源，透過策略性成本管控維持價格穩定且不缺貨。

劉金表示，OPPO今年在台灣銷售市占「穩中有升」，截至今年前9月，銷售額年增約15%至20%，主因高階與中高階熱銷機型帶動。

他表示，儘管價格調漲，但規格升級有感，預估Find X10系列銷售目標比較前一代銷量增15%至20%，預測既有用戶升級會占50%至60%。

針對記憶體零組件漲價趨勢，他分享研調機構的看法，記憶體漲價壓力明年可能會持續存在，且這波漲價週期可能延續至2028年，OPPO將調整產品組合與差異化策略，確保在台灣市場長期競爭力。

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