今年全球AI伺服器出貨將破250萬台 GB300、Neo Cloud、OEM為關鍵

根據DIGITIMES最新研究報告指出，隨著頂級大型語言模型能力持續增強，加上Agentic AI應用帶來的商業自動化前景，2026年北美大型雲端業者、Neo Cloud、龍頭AI實驗室正加速投入AI資料中心的建置。DIGITIMES預估，2026年全球AI伺服器出貨將突破250萬台，其中，採用HBM的高階AI伺服器占237萬台，較2025年出貨成長56%，占整體伺服器出貨量比重則將首度突破1成5。

分析師蕭聖倫指出，因 NVIDIA主打的GB300 NVL72出貨較前代更為順暢，將帶動2026年採用GPU機種占比提升至近6成；非GPU機種中，則以採用TPU機種占比較高，但TPU伺服器因過去出貨基期較高及2026年供不應求狀況較為嚴重，出貨占比較2025年不增反減。

蕭聖倫表示，個別XPU供應商中，採NVIDIA方案占比將首度過半，採用博通（Broadcom）方案占比則因Google轉單及其他客戶仍未放量而降至29%；然而美系雲端大廠與台廠合作效應開始顯現，採用亞馬遜（Amazon）+世芯-KY（3661）、Google+聯發科（2454）方案的高階AI伺服器合計占比將接近9%。

在不同AI機櫃型態方面，NVL72出貨占比將由2025年的24%大幅提升至42%，超越TPU的Fish rack成為最大宗機種，NVL8、PCIE等傳統架構則持續萎縮。

以採購客戶而言，北美大型雲端業者高階AI伺服器占比預期由78%降至68%，Neo Cloud採購量成長最為顯著，占比提升至17%，龍頭AI實驗室首度進榜即貢獻近6%，中系雲端業者則降至4%。

前十大高階AI伺服器的客戶中，Google、亞馬遜仍居前二位；甲骨文（Oracle）、SpaceX AI因更積極部署資料中心算力，排名預期分別升至第三、第四位，超越微軟（Microsoft）；Anthropic首度進榜即以13.5萬台占據第八位，Nebius成長率逾4倍，為所有業者中最高。

以供應商而言，由於數量逐漸龐大的Tier 2雲端業者偏好透過品牌業者採購，2026年OEM出貨占整體高階AI伺服器比重將突破2成，ODM-direct降至79%。前四大供應商排名預期不變，Google+Celestica、廣達（2382）、鴻海（2317）分居前三，第四名戴爾（Dell）出貨將近30萬台，年增逾162%，為前四大供應商中出貨量最高。緯穎（6669）受惠雲端客戶訂單增加，出貨量排名升至第五，美超微（Supermicro）則預期退居第六。

展望後市，蕭聖倫認為，近期市場對模型安全性的擔憂雖可能使業者審視目前運算力規畫並暫時放慢訓練腳步，但預期相關運算資源，仍會移動到大量由Agentic AI商用所驅動的長推論與駕馭工程(harness engineering)的運算需求中，短期因業者向下世代推論型AI伺服器轉型，未來市場整體出貨增速可能暫時放緩，由於整體應用需求將快速成長，預期高階AI伺服器將很快回到高速成長路徑。