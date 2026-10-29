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TrendForce: MacBook Pro新機入局 2027全球OLED筆電出貨年增逾40%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
圖為在洛杉磯舉行的「Apple Experience LA」活動上，與會者正在體驗新款配備觸控螢幕（OLED）的MacBook Pro。法新社
圖為在洛杉磯舉行的「Apple Experience LA」活動上，與會者正在體驗新款配備觸控螢幕（OLED）的MacBook Pro。法新社

根據TrendForce最新顯示器產業研究，Apple甫發表的MacBook Pro with PROLED XDR Display首度導入串聯式OLED觸控螢幕，標誌MacBook顯示技術與操作體驗的重要轉變。TrendForce預估，這款新機於2027年的出貨量將介於120-150萬台間，Apple切入OLED筆電市場，也已激勵面板廠加速相關顯示技術發展。

TrendForce分析，由於MacBook Pro with PROLED XDR Display起售價達2,899美元(14吋)，且初期與既有Mini-LED機種雙軌銷售，預料高價定位與產品重疊將限制短期換機動能。不過，新機進一步鞏固Apple高階產品的技術形象與溢價定位，搭配入門級MacBook Neo採取不同於以往的價格策略，反映Apple產品逐步覆蓋更廣泛的價格帶。

對OLED筆電市場而言，過去主力為Lenovo、HP、ASUS等Windows品牌，產品布局已逐步延伸至不同價位。Apple的加入有望促使品牌優先規劃OLED機種，以及提高消費者對OLED筆電的接受度，為擴大面板技術應用創造空間。TrendForce預估，即使整體筆電市場近兩年皆呈現衰退，2026年OLED筆電整機出貨量仍可望年增近40%，2027年將再成長40%以上。

SDC暫為獨家面板供應商，競爭對手主要鎖定MacBook Air OLED供應鏈

目前MacBook Pro with PROLED XDR Display的面板由Samsung Display(SDC)獨家供應，該公司已規畫韓國牙山園區的G8.6 A6產線Phase1為Apple專線。作為其G8.6 FMM OLED產線量產的第一支model，且用於Apple進入OLED筆電的第一台、最高端旗艦機，對SDC宣示OLED市場的領先地位有指標意義。

TrendForce表示，由於MacBook Pro新機採用Tandem OLED疊層架構，且每英吋像素(PPI)達254，高規格要求對上游面板廠的材料成本、良率都是極大挑戰。因此，即便其他面板廠也有驗證項目在進行，但考量成本架構過高，加上SDC已取得第一供應商地位，LG Display、BOE、TCL CSOT等其餘OLED面板廠目前主要目標是進入MacBook Air OLED供應鏈，該機種預計於2029年發表。

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