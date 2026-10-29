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攸泰科技沙崙AI研發中心 正式啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

攸泰科技（6928）持續強化研發與創新布局，位於台南沙崙人工智慧產業專區的AI研發中心29日正式啟用。公司將以台南為新的研發節點，串聯台北總部與台南據點的研發能量，鏈結產官學研及科技產業夥伴，聚焦AI、智慧無人系統與通訊整合，透過雙據點聯動、創新研發與生態系協作，加速技術研發與應用落地，拓展全球市場。

攸泰科技響應大南方新矽谷推動方案，進駐沙崙人工智慧產業專區。此次AI研發中心啟用，由攸泰科技董事長簡民智主持，攸泰科技總經理謝彥鵬、國科會大南方新矽谷推動辦公室主任謝明得、台南市副市長趙卿惠，以及產業界、學研界代表共同見證。未來攸泰科技將善用沙崙所匯聚的AI研發能量、產業及學研創新資源，促進技術交流、共同開發與應用驗證，進一步擴大跨域合作與研發綜效。

攸泰科技董事長簡民智表示：「沙崙AI研發中心的正式啟用，是攸泰整體研發布局的重要一環，也是我們進一步串聯南北研發能量的新起點。攸泰從工業電腦產業出發，長期深耕強固型運算，並逐步將能力延伸至地面控制系統、衛星通訊及各類關鍵任務應用。隨著AI加速進入更多實際應用場域，運算、通訊、控制與系統整合的重要性也持續提升。未來，我們將持續深化核心技術，並透過跨域合作，與生態系夥伴共同創新，從產品、平台到解決方案，提升為客戶創造的價值，鞏固攸泰作為關鍵任務連結解決方案提供者的定位。」

在研發布局方面，沙崙AI研發中心將聚焦強固型AI邊緣控制系統及AI多載具協同控制兩大方向，結合攸泰科技既有的強固型運算、地面控制系統（GCS）、衛星通訊及資安防護等技術基礎，拓展AI與智慧無人系統相關應用。同時，整合台北與台南雙據點研發資源，並透過沙崙產官學研生態系的交流合作，將各產品線與專案的技術成果逐步轉化為可延伸、可整合的平台能力，加速技術從研發、驗證走向產品化與實際場域應用。

攸泰科技總經理謝彥鵬表示：「對我們而言，成立研發中心的重點，不只是增加研發空間或導入新的技術，更重要的是能不能真正累積能力，讓研發更貼近市場。我們希望把過去不同產品與專案所累積的經驗更有系統地沉澱下來，同時以沙崙為平台，與更多產業及學研夥伴交流合作，讓不同技術與應用能夠相互串聯。最終還是要回到能不能解決客戶問題、形成產品，並創造實際成果。」

隨著AI技術快速發展，應用正逐步由雲端算力延伸至邊緣端與實體場域。無人系統、衛星通訊及各類關鍵任務應用，對即時運算、可靠通訊、資安防護與系統韌性的要求也日益提高。攸泰科技將結合既有強固型運算、通訊與系統整合能力，掌握AI從運算走向實際應用所帶來的新需求，並持續發揮台灣在研發、製造及供應鏈上的優勢，透過台灣研發、台灣製造，將安全、可靠且具韌性產品與解決方案推向全球市場。

展望未來，攸泰科技將以沙崙AI研發中心作為整合南北研發能量與產業生態系的重要節點，持續聚焦AI、智慧無人系統、衛星通訊及關鍵任務應用，推動技術、專案經驗與合作成果轉化為具市場價值的產品與解決方案，深化AI與創新智聯布局，以台灣研發實力接軌全球市場。

科技 矽谷 總部

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