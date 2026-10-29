台積電研發夜班計畫半年喊停 秦永沛揭40奈米挫折

台積電（2330）曾推動研發工程師大夜班「夜鷹計畫」，卻在半年後宣告失敗。台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日透露這段經歷，直言「研發要的是腦力，不是勞力」，強調跨部門協作才是解決技術問題的關鍵。

秦永沛回顧數十年職涯，坦言最大挫折來自40奈米製程，當時問題嚴重到幾乎讓台積電多年建立的信譽毀於一旦。

秦永沛指出，過去台積電由研發部門完成製程開發，再交由工廠接手，前幾代技術轉換相當順利，直到40奈米遭遇重大挑戰，工廠端嘗試改善卻愈做愈糟，甚至衝擊客戶信心。

為解決問題，台積電重新邀集研發團隊，與製造部門共同尋找解方，才逐步化解危機。事後檢討發現，除了製程開發階段的測試範圍設定不當，更大的問題在於研發與製造缺乏及早協作。

這次挫折也成為台積電建立「一個團隊，齊心合作（One Team）」文化的重要契機。秦永沛表示，面對技術難題，不能只由單一部門獨立處理，而應整合不同團隊的專業與經驗，共同承擔責任，加快解決速度。

他也回憶，台積電過去曾嘗試推動「夜鷹計畫」，鼓勵研發工程師投入大夜班，但實施半年便宣告失敗。他強調，研發工作仰賴腦力，而非單純增加工作時間，跨部門合作更是提升問題解決能力的重要方式。

如今One Team文化也延伸至海外設廠。秦永沛指出，海外廠不能獨立運作、與台灣團隊各自為政，台灣團隊必須共同承擔部分建廠責任，與海外團隊協力推進。他認為，這套跨部門、跨地區的合作模式，也是台積電取得技術領先的重要因素之一。