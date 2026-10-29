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普鴻資訊PQC產品全面就緒 衝刺金融機構、各產業商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

普鴻資訊（6590）29日以「 PQC inside by ProVision迎向後量子時代，普鴻資訊全面就緒」為主題舉辦產品發表會，公布後量子密碼（Post-Quantum Cryptography，PQC）產品布局。

普鴻將以自主研發且通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）密碼演算法驗證計畫（CAVP）的演算法程式為核心，整合密碼資產盤點、密碼物料清單（CBOM）、憑證生命周期管理、企業金鑰管理、加密敏捷安控中台與硬體安控能力，協助金融機構及各產業客戶以可盤點、可驗證、可分階段部署的方式推動後量子密碼遷移。

普鴻資訊自主研發的13項PQC演算法程式已通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）FIPS 140-3密碼演算法驗證計畫（CAVP）驗證，驗證紀錄編號為A9146，涵蓋FIPS 203（ML-KEM）、FIPS 204（ML-DSA）、FIPS 205（SLH-DSA）及三種AES加密模式（CBC、ECB、GCM）。這項成果將作為普鴻既有硬體安控模組與ProTrust資料保護產品線升級PQC-Ready能力的重要基礎。

普鴻資訊董事長林群國表示：「後量子密碼遷移不是單一演算法或設備的替換，而是企業對密碼資產、憑證、金鑰、應用系統與基礎架構的全面治理。普鴻從自主演算法、硬體安控到管理平台進行整合，希望協助客戶把PQC從技術議題轉化為可執行、可驗證、可持續管理的轉型工程。」

量子運算持續發展，使現行公鑰密碼機制的長期安全性受到關注。對保存期限長、敏感度高的資料而言，「現在蒐集、未來解密」（Harvest Now, Decrypt Later）風險也使密碼轉型不能等到量子電腦成熟後才開始。金融機構必須兼顧系統相容性、服務持續性、憑證與金鑰治理、效能、互通性及法規要求，因此更需要以風險優先順序推動遷移。

普鴻提出「盤點、驗證、遷移、持續管理」的循環模式：先建立密碼資產與CBOM，辨識演算法、憑證、金鑰及應用系統相依關係；再透過測試環境驗證PQC標準、產品支援、效能及互通性；最後依系統生命周期與風險優先順序分階段部署，並持續追蹤標準與產品支援狀況。

普鴻 金融機構 密碼

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