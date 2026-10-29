91APP公布資安事件影響近500萬用戶、損失仍在調查 董座鞠躬道歉

台灣最大全通路服務SaaS業者91APP*-KY（6741）訂單資料庫近期被駭客入侵，29日召開重大訊息記者會，董事長何英圻、總經理楊明芳鞠躬道歉。何英圻指出，此次資安事件最大可能影響範圍為2025年4月4日至2026年10月14日期間成立之線上訂單，涉及品牌共1,329家、消費者約479.8萬人，涉及個資包括姓名、電話號碼、配送地址等，但不含密碼、信用卡等支付資料。何英圻也率營運團隊鞠躬道歉。

91APP坦言，AI時代攻擊工具更加新穎是必然挑戰，但公司防護與修補管理未跟上攻擊速度，是91APP必須檢討之處。

91APP調查確認，攻擊者利用ARTEX自動化攻擊透過91APP一套第三方工具進入內部網路後，入侵訂單資料庫，在10月14日被91APP阻斷，其攻擊工具鏈與2026年9至10月韓國、日本的同一波ARTEX相同。

91APP表示，在資安系統進行三大調整。首先建立零信任架構，包含網路與應用程式微切分段、最小權限原則存取資料等舉措；其次以AI保護與檢測，對全場域異常偵測、AI即時分析與自動回應、AI工具自我檢視弱點並修正；並導入外部資源，持續與外部頂尖資安專家合作，以提升91APP最新AI資安防護量能。