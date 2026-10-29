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AI治理怎麼做？勤業眾信建議制度、工具雙軌並進

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪、勤業眾信科技與轉型服務副總經理林翰、勤業眾信網路安全負責人陳威棋、Netskope 資深技術顧問劉宇庭、Illumio高級安全技術總監 Billy Chuang。圖／業者提供
左起依序為勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪、勤業眾信科技與轉型服務副總經理林翰、勤業眾信網路安全負責人陳威棋、Netskope 資深技術顧問劉宇庭、Illumio高級安全技術總監 Billy Chuang。圖／業者提供

企業加速導入AI，也須同步防範機密資料外洩、員工私自使用未經核准的AI工具，以及AI自主執行任務衍生的權限風險。勤業眾信指出，企業可同步推動治理制度與工具應用，先從單一場景盤點資料、權限及運作情形，確認風險可控後，再逐步擴大應用，讓AI成為可持續運用的營運能力。

勤業眾信29日攜手Netskope與Illumio舉辦「AI Security：打造可信任的AI未來」研討會，探討企業如何在擴大 AI 應用的同時，建立安全防護與治理機制。與會專家指出，資安已是支撐AI創新與大規模應用的重要基礎，企業應及早納入安全與治理規劃，提升AI的可靠性。

勤業眾信網路安全負責人陳威棋表示，AI正快速改變企業決策、營運與競爭方式，但治理制度的建立往往跟不上技術發展。針對企業擔心治理拖慢創新，他指出，治理的目的，是讓企業有信心加速應用AI。完整的治理應連結企業目標、業務流程、組織運作、權責分工與文化，才能讓AI從個別試驗，轉化為可持續的營運能力。

考量制度建立需要時間，企業也希望及早看見成果，陳威棋建議採取「治理與工具雙軌並進」，一方面逐步建立治理架構，另一方面運用工具，優先推動具有較高價值的應用場景，透過盤點、測試、監控及風險控制，做出可驗證的成果，再累積經驗與信任，逐步擴大治理深度及應用規模。

隨著AI從回答問題走向自主執行任務，企業需要管理的範圍也隨之擴大。勤業眾信科技與轉型服務副總經理林翰表示，治理不能只看模型回答的內容，還須掌握AI代理（Agent）能接觸哪些資料、使用哪些權限、呼叫哪些工具，以及執行哪些行動。

林翰指出，AI能加速決策與創新，也可能放大資料、權限及跨系統操作的風險。企業應清楚界定AI的活動範圍，建立盤點、最小必要權限、行為監控、人工核准及追溯機制，才能在異常發生時快速辨識問題、控制影響。他強調，可信任的AI，須讓風險能被看見、量化，並有明確的負責對象，企業才能在風險可控的前提下擴大授權。

Netskope資深技術顧問劉宇庭表示，生成式AI提升生產力，也帶來不易察覺的安全漏洞。例如員工在提示詞中輸入敏感資訊、私自使用未經核准的AI工具，也就是「Shadow AI」，以及新興AI代理透過MCP串接工具與資料，都可能成為機密外洩的管道。若無法完整掌握AI互動、資料流向及自動化操作，傳統資安機制可能難以涵蓋相關風險。

劉宇庭指出，透過Netskope Skylight AI Security，企業可掌握AI工具使用情形與代理活動，並依資料敏感程度及安全政策進行檢查與控管，協助及早辨識風險，降低資料外洩及不當操作的可能性，兼顧安全與營運效率。

Illumio高級安全技術總監Billy Chuang表示，當AI開始自主執行任務、呼叫工具，甚至由多個代理協作，企業內部系統之間的通訊、非人類身分及工具權限，都成為防範攻擊在內部擴散的重要環節。企業可透過零信任分段，限制不必要的通訊，縮小事件影響範圍。

Billy Chuang說明，Illumio Insights與Segmentation分別提供流量洞察及隔離能力，兩者可以互補，但無法保證絕對安全。他建議企業採取 90 天實務推動步驟，先掌握內部流量，再盤點系統間的相依關係、制定政策，接著在小範圍驗證與演練，降低資安事件對關鍵營運的衝擊。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪指出，企業選擇自行部署AI或採用商用雲端服務，在導入難度、運作穩定度與安全責任上各有差異。自行部署可讓資料留在企業內部，但模型更新、防護及系統維運都須自行承擔；商用雲端服務上線較快，穩定度也較有保障，但仍須掌握資料流向，並釐清與服務商的責任分工。

白哲豪表示，無論採取哪一種方式，大型語言模型產生錯誤資訊或偏離預期行為的情況，都無法完全消除。因此，企業須做好出錯後的影響控制，除了在AI架構中加入防護，也應掌握每個代理正在執行的任務、存取的資料與系統，以及使用的權限。

他建議，企業應依任務授予最小必要權限，並在代理執行的隔離環境，也就是沙盒中，設定權限邊界、管控對內及對外的網路連線，避免單一代理出錯後擴大影響。企業可先從單一場景盤點代理與權限，確認控制措施有效，再逐步推廣至其他流程，將風險維持在可承受範圍。

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