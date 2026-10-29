信邦秀2025永續成績單 涵蓋高管薪酬連結永續績效等四大面向

從環境永續、公正轉型，再邁向營運韌性，永續思維深化至企業核心，成為競爭力的關鍵。專注永續科技方案的領導者信邦電子（3023）持續以高標準回應全球供應鏈期待，提供永續低碳的解決方案，與多元利害關係人共創價值。

信邦公布《2025 永續報告書》重點成果，涵蓋永續治理制度、氣候與自然治理強化、生活工資調查落地，以及永續供應鏈管理全面升級四大亮點。

一，永續治理制度化，高階薪酬首度連結 ESG 績效：2025 年訂定《高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策》，適用對象包含執行長、總經理、副總經理及事業處與支援單位一階主管。永續發展績效占年度績效考核權重 20%，考核指標涵蓋人才永續、職業安全、誠信法遵、永續採購、永續意識、氣候變遷及永續產品與服務等面向，落實由上而下的永續當責文化。

二，接軌國際揭露框架，發布首本氣候暨自然相關財務揭露報告：面對全球自然與氣候變遷的雙重挑戰，信邦於 2025 年成立氣候與自然調適小組，更全面地檢視氣候變遷對信邦財務與營運之影響，也發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告》。此外，信邦也積極回應全球節能減排趨勢，2025 年集團範疇一及範疇二排放量已較基準年 (2021) 減排達 27.68%，持續朝向低碳轉型目標邁進。

三，執行生活工資調查，覆蓋逾 75%直聘員工：有別於法定基本工資，生活工資指勞工於特定地區依標準工時工作所獲得之報酬，足以維持勞工及其家庭之體面生活水準，涵蓋基本生活需求及適度預備金。信邦電子於 2025 年首次執行員工生活工資調查，參照 Fair Wage Network (FWN)及 Anker 生活工資計算方法學擬定計算框架，生活成本數據依各據點所在的當地政府與機構公開資料計算，調查範疇涵蓋人數已達直聘員工總數 75%以上，未來逐步將調查範疇擴及海外據點，並建立定期檢視機制，以確保員工之工資水準足以支應當地基本生活需求。

四，完善供應鏈永續管理，RISE 策略引領永續新未來：RISE 策略涵蓋四大主軸：強化供應鏈永續風險管理(R,Reinforce risk management)、落實負責任採購(I, Implement responsible sourcing)、推動綠色低碳供應鏈(S, Sustainable green supply chain)、攜手供應商賦能共好(E, Empower suppliers for shared success) ，代表信邦與供應鏈共同成長邁向永續未來的理念。2025 供應商社會責任承諾書整體簽署率達 85%，供應商夥伴賦能滿意度達 4.89 / 5 分，未來，信邦電子將持續深化永續治理，與客戶、員工及全球夥伴共同打造更具韌性的永續價值鏈。

成果摘要，信邦高階經理人薪酬首度連結永續績效，占年度績效 20%、2025 年集團範疇一及範疇二排放量已較基準年減排達 27.68%、發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告》、首度執行生活工資調查，覆蓋逾 75% 直聘員工、供應商社會責任承諾書整體簽署率達 85%。