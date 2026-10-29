快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

信邦秀2025永續成績單 涵蓋高管薪酬連結永續績效等四大面向

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

從環境永續、公正轉型，再邁向營運韌性，永續思維深化至企業核心，成為競爭力的關鍵。專注永續科技方案的領導者信邦電子（3023）持續以高標準回應全球供應鏈期待，提供永續低碳的解決方案，與多元利害關係人共創價值。

信邦公布《2025 永續報告書》重點成果，涵蓋永續治理制度、氣候與自然治理強化、生活工資調查落地，以及永續供應鏈管理全面升級四大亮點。

一，永續治理制度化，高階薪酬首度連結 ESG 績效：2025 年訂定《高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策》，適用對象包含執行長、總經理、副總經理及事業處與支援單位一階主管。永續發展績效占年度績效考核權重 20%，考核指標涵蓋人才永續、職業安全、誠信法遵、永續採購、永續意識、氣候變遷及永續產品與服務等面向，落實由上而下的永續當責文化。

二，接軌國際揭露框架，發布首本氣候暨自然相關財務揭露報告：面對全球自然與氣候變遷的雙重挑戰，信邦於 2025 年成立氣候與自然調適小組，更全面地檢視氣候變遷對信邦財務與營運之影響，也發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告》。此外，信邦也積極回應全球節能減排趨勢，2025 年集團範疇一及範疇二排放量已較基準年 (2021) 減排達 27.68%，持續朝向低碳轉型目標邁進。

三，執行生活工資調查，覆蓋逾 75%直聘員工：有別於法定基本工資，生活工資指勞工於特定地區依標準工時工作所獲得之報酬，足以維持勞工及其家庭之體面生活水準，涵蓋基本生活需求及適度預備金。信邦電子於 2025 年首次執行員工生活工資調查，參照 Fair Wage Network (FWN)及 Anker 生活工資計算方法學擬定計算框架，生活成本數據依各據點所在的當地政府與機構公開資料計算，調查範疇涵蓋人數已達直聘員工總數 75%以上，未來逐步將調查範疇擴及海外據點，並建立定期檢視機制，以確保員工之工資水準足以支應當地基本生活需求。

四，完善供應鏈永續管理，RISE 策略引領永續新未來：RISE 策略涵蓋四大主軸：強化供應鏈永續風險管理(R,Reinforce risk management)、落實負責任採購(I, Implement responsible sourcing)、推動綠色低碳供應鏈(S, Sustainable green supply chain)、攜手供應商賦能共好(E, Empower suppliers for shared success) ，代表信邦與供應鏈共同成長邁向永續未來的理念。2025 供應商社會責任承諾書整體簽署率達 85%，供應商夥伴賦能滿意度達 4.89 / 5 分，未來，信邦電子將持續深化永續治理，與客戶、員工及全球夥伴共同打造更具韌性的永續價值鏈。

成果摘要，信邦高階經理人薪酬首度連結永續績效，占年度績效 20%、2025 年集團範疇一及範疇二排放量已較基準年減排達 27.68%、發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告》、首度執行生活工資調查，覆蓋逾 75% 直聘員工、供應商社會責任承諾書整體簽署率達 85%。

信邦 永續 績效 永續發展 氣候變遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

景氣信心降、AI投資仍熱！KPMG：79%的CEO列未來三年重點

經濟日報社論／當永續成為國安議題—台灣轉型戰略

富邦證券發布2025年盡職治理報告 中英文雙語揭露責任投資實踐

國泰世華香港分行勇奪香港品質保證局三大獎 五度蟬聯綠色金融大獎

相關新聞

台積電砸388億元買友達中科廠 取得近13萬坪廠房

晶圓代工龍頭台積電（2330）29日宣布，將以388億元、未稅價格，向友達（2409）取得台中市西屯區廠房及相關廠務附屬設施，供營運生產使用，雙方廠房交易正式拍板。

台積電營運長秦永沛返成大開講 600名師生搶聽AI產業趨勢

聯合報以「聯合七五・智慧未來」為主題規畫3場系列論壇與講座，今在成功大學邀集成大電機工程學系校友、台積電共同營運長秦永沛返校，與師生展開座談，分享在AI浪潮下的產業趨勢、人才培育與青年職涯發展，吸引超過600位學生參與聆聽。

普鴻展示 PQC6000 安控卡片及金融級資安融合機架構 擴大通路布局

普鴻資訊（6590）於產品發表會展示普鴻 PQC6000 安控卡片及金融級資安融合機架構。公司指出，硬體安控晶片具備 FIPS 140-3 Level 3 與 CC EAL 4+ 認證，採硬體式 Secure Area 儲存金鑰，並支援 AES、RSA 及 FIPS 203、204、205 演算法；金融級融合機則結合實體鑰匙、晶片卡認證、硬體安控模組與強化作業系統 HardenOS，形成軟硬體整合的資料與密碼資產防護環境。

91APP 公布資安事件影響近500萬用戶、損失仍在調查 董座鞠躬道歉

台灣最大全通路服務SaaS業者91APP*-KY（6741）訂單資料庫近期被駭客入侵，29日召開重大訊息記者會，董事長何英圻、總經理楊明芳鞠躬道歉。何英圻指出，此次資安事件最大可能影響範圍為2025年4月4日至2026年10月14日期間成立之線上訂單，涉及品牌共1,329家、消費者約479.8萬人，涉及個資包括姓名、電話號碼、配送地址等，但不含密碼、信用卡等支付資料。何英圻也率營運團隊鞠躬道歉。

AI治理怎麼做？勤業眾信建議制度、工具雙軌並進

企業加速導入AI，也須同步防範機密資料外洩、員工私自使用未經核准的AI工具，以及AI自主執行任務衍生的權限風險。勤業眾信指出，企業可同步推動治理制度與工具應用，先從單一場景盤點資料、權限及運作情形，確認風險可控後，再逐步擴大應用，讓AI成為可持續運用的營運能力。

秦永沛談AI「梳型人」 魏哲家揭Hear與Listen差別

AI時代的人才樣貌正被重新定義。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日指出，未來人才將從傳統專業分工，逐步走向結合AI的「梳型人」，透過自身核心專業搭配AI延伸跨領域能力，實現「一個人加上AI就是一個團隊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。