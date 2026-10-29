秦永沛談AI「梳型人」 魏哲家揭Hear與Listen差別

AI時代的人才樣貌正被重新定義。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日指出，未來人才將從傳統專業分工，逐步走向結合AI的「梳型人」，透過自身核心專業搭配AI延伸跨領域能力，實現「一個人加上AI就是一個團隊」。

秦永沛今日出席聯合報75周年「跨世代共問 AI時代共答」論壇。他表示，過去教育強調單一專業，後來逐漸發展出輔系、雙主修，以及具備跨領域能力的T型、π型人才，進入AI時代後，則有機會進一步發展為「梳型人」。

秦永沛解釋，梳型人不必精通所有領域，而是將一項核心專業練得夠深，再借助AI延伸其他能力。例如具備自身專長的人，可以透過AI取得法務、財務及資訊等領域的知識，完成過去需要不同專業人員合作的任務。他強調，「最深的專業，要自己練；其他專業，AI可以幫你長出來」。

這項轉變也與AI技術加速進化有關。秦永沛指出，過去只有人類開發AI，如今AI已開始協助人類開發更好的AI。除了晶片算力提升，模型獨立工作的時間也從幾分鐘延長至十幾小時，加上每周約10億人使用AI，持續累積大量回饋，進一步加速技術迭代。

秦永沛認為，大學教育也應跟上變化，建議將AI納入通識課程，並透過跨領域專題培養學生運用AI的能力。他提出，學習時可以先自行思考答案，再與AI提供的內容比較，主動擷取有用知識並加以內化，而不是直接接受現成結果。

除了專業能力，秦永沛也強調，未來人才仍須具備影響力、帶領團隊及建立合作信任的能力。他認為，AI可以協助串聯不同領域的知識，但如何凝聚團隊、與他人合作，仍是人必須自行培養的能力。

台積電董事長魏哲家談及個人管理哲學時，也強調謙虛與傾聽的重要。他表示，台積電內部有許多技術能力比自己更強的同仁，讓他始終提醒自己「不要忘了我是誰」，並以「積極做事、謙虛做人」作為座右銘。

魏哲家分享，從台積電創辦人張忠謀身上學到的重要觀念，就是想了解一件事情，必須先認真傾聽。他特別區分英文「Hear」與「Listen」的差別，前者只是聽見，可能左耳進、右耳出；後者則是真正聽進去，並且記在心裡。他強調，保持謙虛才能聽進別人的意見，避免受到自身偏見影響。