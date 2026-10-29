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AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

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台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日聯合報社慶在成大舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇時直言希望用AI降低化人力需求， 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才。記者劉學聖／攝影
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日聯合報社慶在成大舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇時直言希望用AI降低化人力需求， 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才。記者劉學聖／攝影

AI浪潮席捲全球，未來人才究竟該具備什麼能力？台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日重返母校成功大學，出席由聯合報系、台積電文教基金會、成功大學及成大學生會共同主辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇時說，台積電導入AI最擔心的不是技術不夠成熟，而是工程師過度依賴AI，降低獨立思考及工程判斷能力。他並呼籲大學將AI列為通識課程，培養學生提問力、判斷力及AI協作能力，成為具備核心專業與跨領域能力的「梳型人才」。

至於面對少子化與半導體人才競爭，他也明確指出台積電希望透過AI持續減輕工程師負擔，降低人力需求增幅。

秦永沛指出，AI正以驚人速度進化，相關測試準確率在15個月內從12%提升至48%，接下來僅花七個月就攀升至83%。背後除了先進製程從5奈米、3奈米邁向2奈米，帶動算力大幅提升，也因為AI已從過去單純由人類訓練，進展到人與AI共同開發新模型，加上使用者持續修正錯誤，使AI進步速度進一步加快。

然而，AI快速發展也潛藏風險。秦永沛今日也舉出多個案，印證過相信AI也會蒙受重大損失或被人找到資安漏洞，資料遭竊取及破壞。

他強調，對台積電而言，AI若應用不當，可能導致大量晶片報廢，甚至危及生產安全與資訊安全，但最讓他憂心的，仍是工程師將思考與判斷交給AI。

秦永沛表示，半導體製造極為複雜，過去工程師必須從不同系統蒐集大量資料、進行變異分析，耗費許多時間處理例行工作，真正用於判斷及解決問題的時間反而有限。因此，台積電積極利用AI協助資料蒐集、分析與異常比對，讓工程師專注於更有價值的判斷工作。

他透露，台積電2020年至2026年間，員工人數增加約80%，營收規模卻成長約四倍，反映生產力顯著提升。面對少子化與半導體人才競爭，他希望透過AI持續減輕工程師負擔，降低人力需求增幅。

對於未來人才培育，秦永沛認為，知識養成絕對沒有捷徑，判斷力與創造力都來自內化的專業知識。學生不能只向AI索取答案，而應先自己思考，再與AI提供的資訊比較、萃取及內化，才能真正形成自己的能力。

他進一步提出「梳型人」概念，指出過去大學教育從單一主修逐漸發展到輔系、雙主修，強調專業深度與廣度；進入AI時代，學生仍須建立扎實的核心專業，再透過AI協作拓展其他領域的知識。他強調：「最深的專業自己要練，其他的專業AI可以幫忙長出來。」

秦永沛建議，大學應將AI納入通識教育，透過跨領域專題培養學生提問、判斷及協作能力。他表示，工具與方法雖然不斷改變，但工程師層層追問、找到真因、持續改善的精神不能改變，這也呼應成大「窮理致知」的校訓。

他最後勉勵學弟學妹：「保持好奇、透徹專業、獨立判斷、善用AI，但不要把自己交給AI。」強調AI可以成為提升競爭力的工具，卻不能取代人的專業根基、獨立思考及團隊合作能力。

聯合報75周年社慶系列活動今日邀請台積電執行副總暨共同營運長秦永沛返校，前往成功大學展開座談，吸引600多名師生聆聽，秦永沛也分享AI時代的產業趨勢、人才培育及青年職涯發展。記者劉學聖／攝影
聯合報75周年社慶系列活動今日邀請台積電執行副總暨共同營運長秦永沛返校，前往成功大學展開座談，吸引600多名師生聆聽，秦永沛也分享AI時代的產業趨勢、人才培育及青年職涯發展。記者劉學聖／攝影

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