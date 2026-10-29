台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

AI浪潮席捲全球，未來人才究竟該具備什麼能力？台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今日重返母校成功大學，出席由聯合報系、台積電文教基金會、成功大學及成大學生會共同主辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇時說，台積電導入AI最擔心的不是技術不夠成熟，而是工程師過度依賴AI，降低獨立思考及工程判斷能力。他並呼籲大學將AI列為通識課程，培養學生提問力、判斷力及AI協作能力，成為具備核心專業與跨領域能力的「梳型人才」。

至於面對少子化與半導體人才競爭，他也明確指出台積電希望透過AI持續減輕工程師負擔，降低人力需求增幅。

秦永沛指出，AI正以驚人速度進化，相關測試準確率在15個月內從12%提升至48%，接下來僅花七個月就攀升至83%。背後除了先進製程從5奈米、3奈米邁向2奈米，帶動算力大幅提升，也因為AI已從過去單純由人類訓練，進展到人與AI共同開發新模型，加上使用者持續修正錯誤，使AI進步速度進一步加快。

然而，AI快速發展也潛藏風險。秦永沛今日也舉出多個案，印證過相信AI也會蒙受重大損失或被人找到資安漏洞，資料遭竊取及破壞。

他強調，對台積電而言，AI若應用不當，可能導致大量晶片報廢，甚至危及生產安全與資訊安全，但最讓他憂心的，仍是工程師將思考與判斷交給AI。

秦永沛表示，半導體製造極為複雜，過去工程師必須從不同系統蒐集大量資料、進行變異分析，耗費許多時間處理例行工作，真正用於判斷及解決問題的時間反而有限。因此，台積電積極利用AI協助資料蒐集、分析與異常比對，讓工程師專注於更有價值的判斷工作。

他透露，台積電2020年至2026年間，員工人數增加約80%，營收規模卻成長約四倍，反映生產力顯著提升。面對少子化與半導體人才競爭，他希望透過AI持續減輕工程師負擔，降低人力需求增幅。

對於未來人才培育，秦永沛認為，知識養成絕對沒有捷徑，判斷力與創造力都來自內化的專業知識。學生不能只向AI索取答案，而應先自己思考，再與AI提供的資訊比較、萃取及內化，才能真正形成自己的能力。

他進一步提出「梳型人」概念，指出過去大學教育從單一主修逐漸發展到輔系、雙主修，強調專業深度與廣度；進入AI時代，學生仍須建立扎實的核心專業，再透過AI協作拓展其他領域的知識。他強調：「最深的專業自己要練，其他的專業AI可以幫忙長出來。」

秦永沛建議，大學應將AI納入通識教育，透過跨領域專題培養學生提問、判斷及協作能力。他表示，工具與方法雖然不斷改變，但工程師層層追問、找到真因、持續改善的精神不能改變，這也呼應成大「窮理致知」的校訓。

他最後勉勵學弟學妹：「保持好奇、透徹專業、獨立判斷、善用AI，但不要把自己交給AI。」強調AI可以成為提升競爭力的工具，卻不能取代人的專業根基、獨立思考及團隊合作能力。