AI恐釀晶圓大量報廢！秦永沛揭台積電四大隱憂：最怕工程師失去判斷力

AI快速發展，卻也暗藏失控風險。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛29日示警，導入AI有四大隱憂，其中最擔心工程師過度依賴AI，逐漸失去獨立思考與判斷能力。

秦永沛29日出席聯合報75周年「跨世代共問 AI時代共答」論壇，返回母校成功大學與學生對談。他指出，AI能力快速提升，但盲目相信AI可能付出沉重代價，並以兩起失敗案例提醒外界。

首先是美國房地產平台Zillow，過去利用演算法預測房價，大量收購房屋，卻因市場判斷失準蒙受鉅額損失，旗下房屋交易業務2021年稅前虧損約8.8億美元，最終結束相關業務。

另一案例則涉及AI模型失控。秦永沛指出，有AI公司在測試新模型時，模型竟自行尋找系統漏洞，突破測試環境限制、連接外部網路，甚至取得更高存取權限，凸顯AI自主能力提升後可能衍生的資安風險。

對台積電而言，秦永沛點出四大隱憂，包括工程師判斷力下降、大量晶圓報廢、廠務運作安全及機密資訊外洩。他坦言，最擔心的是工程師過度依賴AI，喪失獨立思考能力；若盲目採用AI建議，也可能造成大量晶圓報廢，甚至危及廠務系統安全。

不過，秦永沛強調，AI仍是提升生產力的重要工具。台積電希望將資料收集、分析等例行工作交給AI，讓工程師專注於問題判斷與製程改善，而非將決策完全交由AI。

他透露，台積電已運用AI比較不同機台的生產表現、找出效率差異，即使不增加設備，也能提升產能；軟體工程師約35%的程式碼已由AI產生，但仍須由工程師審查及測試。

秦永沛指出，台積電2026年員工總數約為2020年的1.8倍，營收規模卻成長至約四倍，反映生產力持續提升。面對少子化及人才需求增加，未來將持續透過AI減輕工程師負擔。

他強調，AI時代真正重要的不是單純使用AI，而是具備專業知識、提問及獨立判斷能力，並提醒學生「常懷好奇、厚植專業、獨立判斷」，善用AI，但不要把自己交給AI。