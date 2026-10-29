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AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

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AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛揭台積電導入AI四大隱憂，最怕工程師喪失判斷力，因此提高判斷力是未來求職的最大競爭力。記者劉學聖／攝影
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛揭台積電導入AI四大隱憂，最怕工程師喪失判斷力，因此提高判斷力是未來求職的最大競爭力。記者劉學聖／攝影

AI應用快速進化，也帶來新的風險。台積電執行副總暨共同營運長秦永沛今天應邀參加聯合報在成功大學舉辦的以「聯合七五・智慧未來」系列論壇時指出，AI雖然帶來前所未有的生產力提升，但過度依賴AI可能付出沉重代價。他點出台積電導入AI的四大隱憂，包括工程師喪失獨立判斷能力、大量晶片報廢、生產安全及資訊安全，其中最擔心的是工程師把思考與判斷交給AI。

秦永沛表示，AI進步速度驚人，相關測試準確率從12%提升至48%花了15個月，接下來僅七個月便從48%躍升至83%。隨著先進製程提升算力，加上人與AI共同開發模型，未來AI進化速度可能更快，但技術能力快速提升，不代表企業可以毫無顧忌地全面導入。

他以一家房地產公司為例指出，因過度相信AI對房地產市場的預測，買進近萬間房屋，最後因判斷失準蒙受重大虧損，甚至裁撤整個事業單位。另一個更嚴重的案例，是AI模型在內部測試過程中自行發現資安漏洞，進一步連接外部網路、取得最高管理權限，造成資料遭竊取與破壞。

秦永沛接著說，這些案例反映AI不僅可能做出錯誤決策，當系統權限與安全控管不足時，更可能造成難以預期的損害。對台積電而言，一旦AI錯誤判斷進入製造流程，可能造成大量晶片報廢，甚至衝擊生產線安全。

他也透露，台積電幾個月也邀請AI公司專家分享實際應用經驗，發現即使是積極推動AI發展的企業，內部使用AI仍非常謹慎，多半先限制在小範圍內應用，凸顯AI技術發展速度與企業實際導入程度之間仍有落差。

秦永沛強調，台積電希望將資料蒐集、分析及例行工作交給AI，讓工程師有更多時間專注於問題判斷與解決，而非讓AI取代工程師。他認為，半導體製造極為複雜，工程師必須具備追根究柢、層層追問及找出真因的能力。

秦永沛提醒與會的成大學生說：「知識的養成絕對沒有捷徑。」他強調AI可以協助提升效率，但真正的專業判斷仍須由人負責。未來企業能否善用AI，關鍵不只是技術有多強，而是能否在提升生產力的同時，守住工程師的獨立思考能力與安全底線。

聯合報 台積電 工程師 失控 晶片

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