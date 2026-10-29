台積電砸388億元買友達中科廠 取得近13萬坪廠房

企業加速導入AI，也須同步防範機密資料外洩、員工私自使用未經核准的AI工具，以及AI自主執行任務衍生的權限風險。勤業眾信指出，企業可同步推動治理制度與工具應用，先從單一場景盤點資料、權限及運作情形，確認風險可控後，再逐步擴大應用，讓AI成為可持續運用的營運能力。

2026-10-29 16:06