聽新聞
0:00 / 0:00
台積電砸388億元買友達中科廠 取得近13萬坪廠房
晶圓代工龍頭台積電（2330）29日宣布，將以388億元、未稅價格，向友達（2409）取得台中市西屯區廠房及相關廠務附屬設施，供營運生產使用，雙方廠房交易正式拍板。
此次交易標的位於台中市西屯區安林段，包含建物、無塵室及廠務附屬設備，權狀面積約42.9萬平方公尺，折合約12.98萬坪。友達公告指出，出售標的為台中廠二期廠房及相關設施，使用面積約16.6萬坪。
友達董事會同日通過處分案，預計處分利益約185億元，已扣除相關交易費用及預估稅費。交易價格參考市場行情及專業估價報告，經雙方議價決定，款項將依不動產買賣契約約定分期支付。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。