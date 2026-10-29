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AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

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台積電營運長秦永沛返成大開講 600名師生搶聽AI產業趨勢

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南即時報導
聯合報75周年社慶系列活動今邀請台積電共同營運長秦永沛返校，前往成功大學展開座談，吸引600多名師生聆聽，秦永沛也分享AI時代的產業趨勢、人才培育及青年職涯發展。記者劉學聖／攝影
聯合報75周年社慶系列活動今邀請台積電共同營運長秦永沛返校，前往成功大學展開座談，吸引600多名師生聆聽，秦永沛也分享AI時代的產業趨勢、人才培育及青年職涯發展。記者劉學聖／攝影

聯合報以「聯合七五・智慧未來」為主題規畫3場系列論壇與講座，今在成功大學邀集成大電機工程學系校友、台積電共同營運長秦永沛返校，與師生展開座談，分享在AI浪潮下的產業趨勢、人才培育與青年職涯發展，吸引超過600位學生參與聆聽。

成大校長沈孟儒致詞時提到，若沒有當校長，也不會認識台積電；秦永沛兼具成大畢業系友、傑出校友及名譽博士三大殊榮，在成大逾二十萬名校友中屈指可數，也展現卓越的產業貢獻與對母校的深厚認同，學子可把握與業界領航者交流的難得機會，學習典範精神、滿載而歸。

他提到，走進晶圓廠能見證人類科學技術的極致展現，尤其在台積電高階主管的接觸中，更深刻體會到他們共同具備「謙虛」的卓越文化，近年來台積電更著重培養下一世代的遠見，主動深入大學探討未來人才需求，未來將派遣業師到校開設專業課程，並長期挹注資源回饋教育。

聯合報社長游美月則說，今年是聯合報創刊75周年，外界經常關心，走過四分之三個世紀的媒體，接下來要做什麼？身為新聞工作者，不只是記錄改變，更希望「創造正向的改變」。因此，聯合報以「聯合七五・智慧未來」為年度社慶主題，希望搭起橋梁，讓前瞻的產業智慧走進校園，促進產業領袖與青年世代對話，共同思考AI時代的未來。

此外，台積電董事長魏哲家也透過視訊致詞，與師生分享自己的座右銘。為迎接秦永沛返校，成大則特別甄選6位學生參與座談，分別來自管理學院、電機資訊學院及理學院等不同領域，將由秦永沛逐一回應，分享產業第一線的觀察與經驗，透過跨世代交流，協助青年學子掌握產業脈動，思考未來的學習方向與職涯發展。

成功大學校長沈孟儒出席「聯合七五・智慧未來」系列論壇致詞，肯定台積電共同營運長秦永沛在產業的卓越貢獻與對母校的認同，也鼓勵學生把握與產業領航者交流的機會，汲取經驗、探索未來職涯方向。記者劉學聖／攝影
成功大學校長沈孟儒出席「聯合七五・智慧未來」系列論壇致詞，肯定台積電共同營運長秦永沛在產業的卓越貢獻與對母校的認同，也鼓勵學生把握與產業領航者交流的機會，汲取經驗、探索未來職涯方向。記者劉學聖／攝影

台積電 成大 講座 聯合報

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