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基礎設施成兵家必爭之地 石化集團布局 AI 資料中心

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

隨AI資料中心需求升溫，電力、土地與廠房成為兵家必爭之地，石化業者也積極活化既有資產，將其轉型為AI基礎設施，成為產業瘦身、轉型的新方向。台化（1326）積極推動閒置廠房活化，啟動AI運算中心招商；中石化（1314）去年除役頭份CPL廠，規劃轉型為AI資料中心，目前合作案已進入最後洽談階段；中纖（1718）也於今年法說會宣布，將活化土地、廠房及水電設施，規劃建置AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。

台化自去年下半年起啟動瘦身行動，將芳香烴、SM、塑膠、尼龍、紡織等產品整併生產，並力推差異化產品，逐步扭轉虧損。除持續推進半導體、電子材料等高值化產品布局外，台化也積極活化閒置廠房與土地，尋求新的營運動能。其中，因應AI運算中心對土地及電力的需求，台化正持續推進相關招商。

台化先前指出，面對AI運算中心用地與電力需求，將運用既有土地、廠房、自建電廠、台電備援及綠電等條件，整合多元能源供應資源，提供AI運算中心建置所需的場域與穩定電力。

中石化則受尼龍產業景氣低迷、中國大陸產能過剩影響，CPL事業持續陷入虧損。為改善營運並加速資產活化，中石化去年除役頭份CPL廠，並規劃逐步縮減CPL產品規模，以頭份廠AI資料中心招商案打頭陣。公司日前表示，已與熙特爾-創（7740）等業者洽談合作，目前案件已進入最後談判階段。

中石化受尼龍產業不景氣、中國大陸產能過剩影響，CPL持續陷入虧損陰霾；去年將頭份CPL廠除役，並規劃持續縮減CPL產品規模，加速資產活化，並由頭份廠AI資料中心招商案打頭陣，公司日前表示，已與熙特爾等業者洽談合作，案件進入最後談判階段。

中石化日前指出，由於頭份廠擁有約8.7萬坪工業用地及既有設施，董事會已通過除役及後續活化規劃。基地鄰近新竹科學園區及半導體產業聚落，並具備既有饋線、燃氣發電機組及公用工程等基礎設施，其中燃氣發電機組預計今年正式發電。

中石化並將提供土地及廠房，由合作業者籌措資金建置算力中心。第一期規劃5MW，第二期擴大至50MW，第三期則規劃達155MW，後續將視市場需求推進，整體三期規劃使用面積約1.5萬坪。

中纖也於日前法說會上表示，規劃跨入AI領域，活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。

基礎設施 布局 中纖

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