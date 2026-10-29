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實裝面積減約四成 村田推出全球最小 1.0mm 方形附開關高頻同軸連接器

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

株式會社村田製作所 29 日宣布，開發出全球最小 1 尺寸 1.0mm×1.0mm×0.55mm 的附開關高頻同軸連接器 SWL 系列「MM8330-2600RJ5」、「MM8330-2600RK20」，並自 2026 年 8 月起正式量產。

結合過往累積的高頻與機構設計技術經驗，本產品採用村田開發的獨特結構，能兼顧高頻特性、機械效能，並同步達到小型化。與村田既有 SWJ 系列的尺寸 1.4mm×1.2mm×0.65mm（L×W×H）相比，實裝面積可大幅縮減約 40%；若搭配專用探針，包含禁布區在內的占用面積可縮減至 60%。憑藉本產品，即能節省智慧型手機、穿戴式裝置等無線通訊設備的電路板空間，有助於更靈活化的基板設計。

無線通訊設備搭載負責收發無線電波的 RF（射頻）電路。為確保產品品質，確認 RF 電路是否正常運作相當重要。將附開關高頻同軸連接器實裝於設備內部的電路板上，並在量測時插入專用探針，即可輕鬆量測流經 RF 電路的訊號。如此可及早發現異常，減少零組件與材料損耗，降低設計及製造過程中的重工成本，並提升生產效率。

近年來，隨著智慧型手機、穿戴式裝置等無線通訊設備功能不斷提升，搭載的電子零組件數量也隨之增加。為更有效運用有限的電路板空間，市場對零組件小型化的要求持續提高。

因此，村田融合高頻與機構設計技術，採用獨創的新型結構設計，兼顧高頻訊號的低傳輸損耗與產品的結構強度，開發出全球最小 1 尺寸的 SWL 系列，實裝面積較村田既有產品縮減約四成，讓有限的基板空間得以容納更多零組件，進一步提升零組件配置的自由度。

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