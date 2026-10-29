台美合作次世代通訊 導入AI做系統開發

台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將次世代通訊列入重要合作領域，經濟部產發署表示，義傳科技、萊昂仕科技、智宏網等3家台灣ICT大廠29日分別與美國頂尖 AI 軟體公司DeepSig簽署合作備忘錄，合作將AI深度學習技術直接導入無線訊號與頻譜感測的開源基站系統開發，並落地美國華府鄰近場域進行實地驗測，進一步深化台美在次世代通訊供應鏈的研發戰略結盟關係。

2026 5G Summit論壇29日在台北登場，此次大會主題為「建構迎向6G未來網路」，邀請來自美國、日本、德國、蒙古、新加坡、加拿大等6國，共17個機構（包括美國官方、電信商、產業界與驗測實驗室）來台，與40家台灣網通業者進行深度交流與國際供應鏈洽商。大會同時促成台灣3家ICT大廠與美國AI軟體公司簽署合作備忘錄。

經濟部產發署長邱求慧致詞時表示，次世代通訊科技不但是我國「五大信賴產業」之一，今年台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也將次世代通訊（如5/6G Open RAN）列為重要的合作領域。在5G發展階段，產發署積極推動與國際開放網路TIP（Telecom Infra Project）組織合作，已成功協助10家台灣企業、共33款 5G Open RAN 產品取得認證，並獲國際電信商採用。

展望6G發展，邱求慧說，「AI 網路自動化」與「開放化架構生態」將成為兩大核心趨勢，這不僅能利用AI驅動更高效的算力與通訊基礎連接，更能透過標準化開放介面，實現陸地行動通訊與衛星通訊的跨域融合。

產發署說明，2026 5G Summit論壇除了探討6G標準發展前期的佈局，更聚焦在美國今年度支持Linux Foundation基金會推行的OCUDU（Open Centralized Unit / Distributed Unit）專案，構建硬體中立且完全軟體化的參考平台，以打破傳統電信設備商的市場壟斷，為6G技術創新鋪路，目前已吸引全球95家科技與電信巨頭加入；為加速與國際接軌，產發署今年也跟OCUDU Ecosystem Foundation 合作，在台成立亞洲首座OCUDU實驗室。

產發署表示，論壇現場的展示區完整呈現台灣AI通訊供應鏈晶片、設備，以及軟體，包括義傳科技的可程式化通訊晶片、萊昂仕科技支援OCUDU的戶外設備、光寶科技結合NVIDIA平台的AI基地台、現觀科技的AI 網路優化軟體，以及智宏網應用於港口與醫療的開放網路方案。