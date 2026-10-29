普鴻展示 PQC6000 安控卡片及金融級資安融合機架構 擴大通路布局

普鴻資訊（6590）於產品發表會展示普鴻 PQC6000 安控卡片及金融級資安融合機架構。公司指出，硬體安控晶片具備 FIPS 140-3 Level 3 與 CC EAL 4+ 認證，採硬體式 Secure Area 儲存金鑰，並支援 AES、RSA 及 FIPS 203、204、205 演算法；金融級融合機則結合實體鑰匙、晶片卡認證、硬體安控模組與強化作業系統 HardenOS，形成軟硬體整合的資料與密碼資產防護環境。

除拓展產品技術布局之外，普鴻也持續擴大資料保護產品的市場通路。普鴻授權資褓儲存代理 ProTrust 資料保護全產品線，涵蓋透明資料庫加密（ProTDE）、資料去識別化（ProTKN）、企業金鑰管理（ProEKM）與檔案加密分持（ProCFS）等產品，並搭配普鴻自主研發、台灣製造的硬體安全模組（HSM）。透過資褓儲存在資料儲存市場的經銷與客戶基礎，普鴻希望將既有金融領域的資料保護與密碼治理能力進一步拓展至政府、醫療及其他產業客戶。

普鴻董事長林群國先前表示，普鴻在金融支付與交易安全領域具有完整解決方案與自主研發能量，而與資褓儲存合作，則是藉由專業代理商的經銷能力開拓更多產業客群。資褓儲存總經理林孟麒亦表示，在「資料即資產」的時代，保護資料就是保護企業未來。這項通路布局也讓此次 PQC inside by ProVision 發表不只聚焦技術研發與產品升級，更具備從金融市場向跨產業推廣的商業基礎。

在營運表現方面，普鴻 2026 年 9 月營收達 6,763 萬元，年增 22.23%；前三季累計營收 5.62 億元，較去年同期成長 13.55%。普鴻表示，公司正由金融資訊服務商轉型為「AI 驅動的 PQC 資安產品公司」，並設定資安融合機及 PQC 相關產品於 2028 年貢獻公司一半獲利的目標。

隨著產品應用從金融領域延伸至政府、醫療、交通及能源等產業，並結合資褓儲存等經銷夥伴擴大市場，普鴻預期潛在客戶將由過去約數十家金融資安客戶，擴大至千家以上，為中長期營收成長奠定基礎。