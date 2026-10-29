研揚攜手 Zenniz 用 AI 科技顛覆網球賽場

工業電腦廠研揚（6579）日前與專門布建智慧網球場系統的芬蘭公司Zenniz合作，利用BOXER-8658AI這款邊緣AI系統，將AI科技帶入運動界，不管是現在的網球，或是未來更多的運動項目，只要有爭議的判決，在現場都可以利用AI科技來做即刻的判讀。

Zenniz的智慧網球場主要有兩個核心功能，一是透過電子邊線判決系統，為選手提供即時場上落點判定；二是可以為球員與教練提供由AI驅動的表現數據分析，幫助球員提升球技、修正姿勢及策略，並改善場內外的訓練體驗。

Zenniz與研揚聯繫是想尋找一款架構精簡且支援多板載I/O連接埠擴充的嵌入式系統。主要是希望能將數據即時傳輸至Zenniz 的雲端平台的同時，系統還可以將電子邊線判決即時顯示在球場的LED螢幕上。

加上因為網球場大部分是在戶外，機器放置在機箱中，全天曝曬在陽光下，機箱內部的溫度比外面的溫度更高，並且同時要執行Zenniz先進的電腦視覺演算法。面對高負載運算以及長時間高溫環境的雙重考驗，研揚的BOXER-8658AI就雀屏中選。

BOXER-8658AI有八個PoE乙太網路埠，可連接安裝在球場四周多台Axis攝影機，即時監控賽事並擷取視訊畫面。內建的 NVIDIA Jetson Orin NX 模組，可提供高達100TOPS的AI推論效能，能夠輕鬆執行Zenniz專有的電腦視覺演算法，對影像數據進行深度分析。

研揚指出，透過這項改造，協助Zenniz將普通網球場改造為智慧球場所需的零組件總數，由150多個大幅減少至僅剩20個，充分簡化部署流程，降低布建成本與工時。

Zenniz已經將智慧網球場成功導入到全球25個國家，涵蓋巴西、保加利亞、美國乃至阿拉伯聯合大公國等各地，將來研揚會與Zenniz密切合作，在更多智能運動場域中，提供更多樣的應用。