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蘋果推出首款觸控 MacBook Pro 鴻海、廣達等受惠
蘋果（Apple）28日發表首款支援觸控操作的MacBook Pro筆電，搭載全新PROLED XDR雙層OLED顯示器，並將iPhone的動態島（Dynamic Island）設計引進Mac。
新機提供14吋及16吋兩種尺寸，售價2,899美元起，預計於11月6日上市。蘋果筆電主力供應商鴻海（2317）與廣達（2382）等供應鏈可望受惠。
蘋果新款筆電仍搭載macOS，介面則重新設計，以便觸控操作。蘋果在展示影片中，示範用戶直接在螢幕上滑動，操作影片和影像。OLED螢幕可提供更高亮度、更好的色彩和更寬廣的可視角度，並加入iPhone用戶熟悉的動態島。
蘋果新任執行長特納斯在洛杉磯向媒體和分析師說：「是的，我們首度把觸控帶進Mac。」蘋果硬體長斯魯吉（Johny Srouji）則形容，這是「Mac的一大躍進」。
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