AI 漲價也照用？公平會調查：逾七成付費用戶願接受漲一成

公平會29日公布生成式AI消費行為調查，國內約50.5%民眾曾使用生成式AI工具，受訪使用者中，39.8%曾使用付費版本。對於主要付費工具若一次漲價10%，有76.3%的付費訂閱者表示仍會繼續使用；免費工具若降低服務品質，則有76.7%的免費使用者會轉向其他免費工具。

調查顯示，ChatGPT與Gemini是受訪者最主要使用的兩大工具，分別占56.6%及34.6%，合計超過九成。若以可複選的使用情形來看，ChatGPT使用比例為87.9%，Gemini為67.8%，Claude則以8.9%居第三，顯示同時使用或嘗試多款AI工具已相當普遍。

民眾使用生成式AI，主要是為了獲取或學習知識，占56.5%，其次為處理工作，占55%。至於選擇特定品牌的原因，以服務或功能符合個人需求最多，占47.2%；另有25.1%是因為最早接觸該工具，已經習慣使用。

付費使用方面，受訪者中有39.8%曾使用付費版本，其中69.7%由自己支付費用。每月自行支付的金額，以500元以上、未滿1,000元最多，占50.2%。

若主要付費使用的AI工具一次漲價10%，76.3%的付費訂閱者表示會接受漲價，繼續使用原工具；其餘23.7%則會改用其他付費品牌、降回免費版本，或取消訂閱。

免費使用方面，調查列出的免費版本使用比例為60.2%。未付費的主要原因是免費額度已經足夠，占89.5%；其次是不願意自己付費，占12.6%。

若主要使用的免費AI工具減少免費額度、回應速度變慢等，76.7%的免費使用者會改用其他免費工具，僅15.5%選擇升級付費。對於服務品質下降後改為付費的每月願付金額，則以未滿500元為主，占69.6%。

公平會表示，這次調查於今年5月委託市調公司辦理，以全國22縣市、年滿18歲且過去六個月曾使用生成式AI工具的民眾為對象，訪問期間為5月6日至28日，共完成1,079份有效樣本。

公平會指出，這次調查延續今年3月發布的生成式AI競爭法議題公眾意見彙整報告與政策聲明，進一步了解消費者如何選擇及轉換AI工具。考量技術與市場競爭變化快速，業者的免費額度、付費方案等也可能隨時調整，後續將持續關注市場發展。