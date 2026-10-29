夏普宣示「AI Everywhere」讓 AI 走進生活的每一個角落

一年一度的鴻海（2317）科技日（HHTD26）將於10月30日登場。鴻海旗下台灣夏普總經理張凱傑將於 10月31日舉行的「智慧生活論壇」，發表「AI Everywhere｜讓 AI 走進生活的每一個角落」主題演講，分享夏普如何以「貼近人心的 AI」，從家電、陪伴機器人到工作場域，讓 AI 自然融入每個人的日常。

AI 從「會回答」走向「會陪伴」

張凱傑指出，AI 正從在雲端「會回答」、進入裝置「會理解」，走向在身邊「會陪伴」。「AI Everywhere 的關鍵，不只是 AI 有多強，而是 AI 離人有多近。」

夏普公司今年提出新企業願景：在「生活」與「工作」的每一個場景，以貼近人心的 AI 解決方案提供全方位的價值。張凱傑表示，夏普的企業標語「比人的願望，多走半步」，正是 AI 最理想的樣子：「不是遙不可及的驚喜，而是伸手就碰得到的貼心。」

從1915年的自動鉛筆、日本首台國產收音機、全電晶體桌上型計算機，到今天的 AI，夏普 114 年來始終把每個時代最新的科技，用最貼近人的方式帶進日常生活。

夏普 AIoT 家電累計銷售已超過1,000 萬台，AI 早已在上千萬個家庭中運作。以台灣市場為例，AIoT 智慧水波爐搭載 64 眼紅外線感測，可自動判斷食材狀態，內建 361 道食譜，做到免解凍、免秤重、免食譜；空氣清淨機則依空氣狀態自動運轉，搭配 Plasmacluster 自動除菌離子守護全家。

下一步，是讓家電「聽得懂、會主動」的 AI 代理。日本夏普於 9 月 30 日在日本推出統合 AI 服務，使用者透過手機以語音或文字詢問，AI 即可串連家電，自動導引洗衣機、空調至最佳設定，並讓家人共享家事任務。張凱傑表示：「最好的 AI，是讓你感覺不到科技，只感覺到生活變好了。」

AI 陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」於7月1 日在台上市，台灣是其在日本以外的第一個海外市場，在日本累計銷售已突破 1 萬隻。Poketomo 約 12 公分高、194 公克，會記得與使用者聊過的話，並以自己的視角撰寫日記；搭載夏普 CE-LLM 邊緣 AI 技術，依情境由裝置端或雲端回應，反應更快、隱私更安心。

張凱傑將以「雲 × 端 × 人」說明雙方分工：鴻海集團擁有平台、算力與製造實力，夏普則以品牌、全球通路與貼近消費者的產品力，把 AI 帶到每個人身邊。雙方正在 AI、電動車、機器人、次世代通訊、環境能源與健康照護等方向，從製造合作進化為共同創造新事業的「共創夥伴」。