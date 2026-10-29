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3.2T 交換器升級潮來襲 連接器、線材先受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI算力需求持續攀升，資料中心交換器傳輸規格也將迎來新一輪升級。下一世代3.2T架構導入400G SerDes，卻面臨連接器頻寬瓶頸，帶動電訊號與光通訊技術路線競逐。智邦、貿聯-KY等台廠布局兩大方案，連接器、線材及高階基板材料可望率先受惠。

法人分析，資料中心交換器的傳輸埠速每隔數年翻倍，主要透過提升單條線路的傳輸速度實現。下一世代3.2T架構須採用八條400G線路，即400G SerDes，對應光互連論壇（OIF）的CEI-448G規格。

法人表示，該規格的框架文件已於2025年11月發布，並於2026年2月啟動極短距與長距兩項子規格制定。不過，這一代首次面臨既有線路頻寬不足的問題。若沿用現行PAM4編碼，線路須支援112GHz頻率，但受限於連接器性能，目前僅能承受約90GHz。雖然尚不能斷言PAM4無法運作，但改採PAM6編碼可將頻率需求降至約87GHz，代價則是訊號品質下降，且光訊號端仍採PAM4，須額外增加轉換層。

法人表示，兩種方案的差異不只在頻率。編碼階數愈高，各階訊號間距愈窄，對錯誤校正的要求及晶片設計複雜度也隨之提高。因此，關鍵在於連接器能否將頻寬再提升逾一成，而非單純尋求新的編碼技術。

對台廠而言，法人表示，未來導入400G SerDes架構時，無論採用USFP或XPO方案，交換器前面板、連接器及液冷模組都須重新設計，與晶片商的整合能力將更顯重要。

同時，業者也須滿足雲端服務供應商（CSP）對電訊號與光通訊的需求。具備Tomahawk平台開發能力的智邦（2345）有望承接相關需求；貿聯-KY（3665）已發表電訊號448G互連方案，也是Credo生態系整合商，布局涵蓋兩條技術路線。目前瓶頸集中在被動元件與材料，預期受惠順序將由連接器、線材及高階基板材料，逐步擴散至周邊網卡與交換器。

連接器 算力 智邦

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