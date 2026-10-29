半導體營收占比逼近兩成 耐特轉型高科技材料解決方案商

高性能複合材料大廠耐特科技材料（以下簡稱耐特）今日舉行上市前業績發表會。隨著半導體先進製程、AI伺服器及備援電力系統對高階材料需求持續提升，耐特憑藉逾30年複合材料技術，逐步從傳統工程塑膠製造商轉型為「高科技產業材料解決方案商」，其中，半導體產業用料營收占比已逼近兩成，產品組合持續朝高附加價值領域邁進。

耐特9月營收為2.5億元，年增45.16%，今年前三季營收21.37億元，年增17.7%，已達2025年全年營收24.68億元的近九成水準；暫定每股承銷價為88元。

耐特董事長陳勲森表示，公司核心價值並非單純供應塑膠粒，而是依客戶產品設計與功能需求，提供從配方設計、CAE模流與熱流模擬、模具設計建議、試模現場支援，到檢測驗證與穩定量產的完整材料解決方案。

此外，半導體也已成為耐特近年重要的成長動能，相關用料營收占比由2023年的3.23%，提升至2024年的9.47%、2025年的15.58%，2026年上半年進一步達19.16%。產品應用也從早期的光罩盒、晶圓載具，延伸至晶圓傳送盒、IC托盤（ Tray） 等半導體關鍵載具材料。隨著先進製程與封裝技術持續升級，半導體材料對高潔淨、低釋氣、抗靜電及尺寸穩定性的要求愈趨嚴格，也提高材料供應商的技術進入門檻。

耐特指出，高階半導體材料的競爭力並非來自單一材料物性，而是配方技術、潔淨製程、檢測驗證及量產品質一致性的整合能力。公司已在台灣彰化廠及上海廠建置半導體專用潔淨產線，並持續投入材料分析與檢測設備，支援高性能PEEK等複合材料。由於高階材料須經客戶共同開發、試樣驗證、認證改善及穩定量產等程序，認證時間長且更換供應商的成本較高，一旦成功導入供應鏈，有助於建立長期客戶合作關係及競爭門檻。

除半導體領域外，耐特亦積極布局AI資料中心相關的備援電池模組（BBU）材料，開發兼具耐熱、絕緣、阻燃及防延燒特性的高性能複合材料，並持續與客戶共同開發高功率應用產品。透過半導體載具、IC Tray及BBU等高階應用，逐步提高產品附加價值，降低傳統工程塑膠市場價格競爭的影響。

耐特也藉由自主研發NYTEX決策整合系統，整合原料、配方、生產、品質、庫存、帳款及客戶資訊，將數位管理從製造現場延伸至整體營運決策。當原料價格漲跌超過2.5%時，系統即可自動示警，並結合安全庫存管理、重大事件通報及逾期帳款追蹤機制，協助公司掌握採購成本、供應鏈及營運風險，同時提高跨部門協同效率與品質追溯能力。

陳勲森強調，耐特將以半導體載具、IC Tray及BBU三大高附加價值應用為發展重心，並持續深化電子電機、汽機車及運動醫療等既有業務，結合台灣與上海生產基地、客製化研發及數位管理能力，強化高階材料供應鏈地位。