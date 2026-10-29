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成材產業論壇11月6日登場 聚焦AI先進封裝與材料創新

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
第11屆成材產業論壇11月6日登場，今年邀請矽品、京元電、穎崴五大專家聚焦AI先進封裝與材料創新。圖為過去論壇專題演講者合影。 聯合報系資料照
第11屆成材產業論壇11月6日登場，今年邀請矽品、京元電、穎崴五大專家聚焦AI先進封裝與材料創新。圖為過去論壇專題演講者合影。 聯合報系資料照

AI浪潮帶動半導體先進封裝、測試及材料技術加速升級。由國立成功大學材料科學及工程學系與成大材料系友會共同主辦的「第11屆成材產業論壇」，將於11月6日在成功大學登場。今年以「先進封裝、檢測與材料創新驅動AI新賽局」為主題，邀集矽品精密、京元電子、穎崴科技、閎康科技及台灣康寧五大半導體產業專家發表專題演講，並由欣興電子、聯發科技高層壓軸對談，探討台灣半導體供應鏈在AI時代的競爭優勢與新機會。

論壇主席暨成大材料系友會會長楊偉文表示，期盼透過論壇持續串聯校友與產業資源，深化產學合作。成大校長沈孟儒也將出席開幕活動，凸顯人才培育與材料研發對台灣半導體產業長期競爭力的重要性。

隨著AI晶片朝高效能、高功耗及異質整合發展，先進封裝已成為延續半導體效能提升的重要關鍵，從2.5D、3D封裝、精密測試到新世代材料，均面臨技術突破與產能升級挑戰。本屆論壇特別從封測、檢測分析及材料創新三大面向切入，呈現台灣半導體產業鏈的技術實力。

論壇首場由台灣應用材料總裁余定陸引言，矽品精密副總經理江東昇以「從OSAT觀點看先進封裝與未來挑戰」為題，剖析外包封測業者面對2.5D、3D先進封裝需求快速攀升的技術與營運挑戰。

第二場由台灣千住電子副總經理黃智堯引言，京元電子總經理張高薰主講「測試鏈結關鍵」，探討AI晶片複雜度提升後，如何兼顧測試效率、品質與可靠度。

材料與檢測創新同樣是論壇焦點。穎崴科技董事長王嘉煌將在台灣恩智浦半導體董事長林群翔引言下，以「半導體測試介面—產品／材料／技術介紹」為題，分享先進測試介面材料與技術發展。

閎康科技副處長葛裕逢則由台灣摩根先進材料總經理張啟賢引言，發表「AI世代半導體的隱形推手—檢測分析服務的展望」，解析高階檢測分析如何支援先進製程與AI晶片研發。

第五場由中興大學研發長宋振銘引言，台灣康寧業務總監周瞳以「From Advanced Packaging to AI Infrastructure: The Emerging Role of Glass」為題，探討玻璃材料從先進封裝延伸至AI基礎設施的應用潛力。

壓軸圓桌論壇由意德士科技／德鑫控股董事長關聖哲引言，邀請欣興電子執行總經理馬光華、聯發科技副總經理侯上勇，以「匯聚產業智慧、激盪材料新思維」展開高峰對談，聚焦先進封裝演進、材料供應鏈布局與未來AI晶片挑戰。

材料 半導體 閎康

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