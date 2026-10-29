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王金燦研究AI助攻廢水能源化 巴黎獲頒科技卓越金獎

中央社／ 巴黎28日專電
國立宜蘭大學特聘教授王金燦研究「AI驅動數位孿生和生物電化學創新應用於永續廢水能源化系統」，獲頒史蒂維科技卓越金獎。（王金燦提供）中央社
國立宜蘭大學特聘教授王金燦研究「AI驅動數位孿生和生物電化學創新應用於永續廢水能源化系統」，獲頒史蒂維科技卓越金獎。（王金燦提供）中央社

國立宜蘭大學機械與機電工程學系特聘教授王金燦整合跨領域技術，研究「AI驅動數位孿生和生物電化學創新應用於永續廢水能源化系統」，在巴黎獲頒史蒂維科技卓越金獎。

王金燦曾任駐印度代表處科技組組長，因開發結合人工智慧（AI）、數位孿生和生物電化學的廢水能源化技術，獲頒史蒂維科技卓越獎（Stevie Awards forTechnology Excellence）綠色潔淨科技類別的「永續與節能運算卓越獎」金獎，今天在巴黎領獎。

他表示，這項技術以微生物燃料電池（MicrobialFuel Cell）為核心，結合AI預測、即時感測、數位孿生和熱流分析，系統不僅能處理廢水、去除污染物，也能利用微生物分解有機物時產生的能量，回收電力。

王金燦接受中央社記者電話訪問時說，獲頒史蒂維獎，代表他整合跨領域及最新技術的研究獲得認可，他的實驗室裡有不同學術背景的研究人員，涵蓋生物、環境工程、材料、化學、電機等，他自己的專長則是航太工程，希望未來將研究成果應用在太空領域。

他表示，未來科技趨勢需要將不同單一技術整合成系統，以在最大程度上發揮系統效益、達成實質賦能，數位技術和AI能重新整合既有能力，「AI的發展不是讓原來的技術消失，而是讓很多技術重新（跨領域）整合」。

王金燦說，研究團隊透過AI分析水質、流量、電壓與操作條件之間的關係，預測能源產出、污染物去除效率及系統性能變化，並運用數位孿生技術模擬實際系統，協助改善操作效率與穩定性。

他期望未來相關技術應用於分散式廢水處理、智慧工廠、循環資源利用及偏遠地區能源系統。

王金燦長期投入微生物燃料電池、氫能、熱流科學及永續能源研究，近年也將研究延伸至模擬微重力環境下的生物能源轉換，以及未來在太空的生命維持系統所需的資源循環技術，逐步發展「太空生物電化學能源與智慧熱流系統」的跨領域研究方向。

他說，研究團隊將持續深化AI數位孿生、生物電化學能源轉換及太空永續科技研究，擴大與印度、日本、泰國及澳洲等團隊的合作，期盼將實驗室成果逐步導入實際場域，為台灣綠能科技和國際永續發展提供新的技術選項。

史蒂維科技卓越獎是全球性的商業與科技獎項，表揚在人工智慧、資訊科技、綠色科技及生物科技等領域展現傑出創新成果的個人與團隊。

巴黎 能源 科技

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