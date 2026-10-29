「我比較殘暴一點！」佳世達柯淑芬半年催出無人機大單 喊2027起飛！

佳世達（2352）自行研發無人機已經超過兩年，近期接單捷報頻傳，總經理柯淑芬指出，目前桃園廠產線已經就緒，2027年會是起飛年，單月非常有機會出貨突破千台，而她也看好無人機未來將解決人口老化等4大人類社會面臨痛點。

柯淑芬應邀出席工研院「眺望~2027產業發展趨勢研討會」，開幕暨《啟自主：無人科技 百業新生》專刊發表會，工研院董事長吳政忠呼籲台灣應將「製造優勢」進一步升級為「系統優勢」，並因應十年大勢，成立「無人化創新科技研究所」及「智慧機器人創新與應用研發中心」，與美國無人產業協會（AUVSI）合作，取得Green UAS（綠色無人機系統）海外授權認證。

佳世達布局無人機產業2年，今年轉趨積極，除8月宣布跟一家海外客戶簽署無人機合作備忘錄，柯淑芬指出，近期又已新接到一家大型安防夥伴訂單，是做安全巡檢用無人機，近期雙方會一起對外宣布，且最重要是，該合約是以佳世達的品牌Qisda交貨，且由佳世達ODM能力去開發生產。

佳世達自研無人機已經在生產中，她透露，目前規格跟細部還在調整，2027年初預期會有更大的量體。

佳世達的無人機布局是兩路並進，一方面內部建立無人機研發團隊，向總經理室匯報，一方面則是透過轉投資方式布局，柯淑芬指出，安防巡檢無人機產線將在桃園廠，目前規劃一條產線，但非常彈性可以逐步擴增。

佳世達布局無人機時間相對同業不長，但據市場消息，目前已經成功取得台灣泛公股銀行主辦的大型無人機採購標案，與其他老字號無人機團隊如雷虎或世紀民生平起平坐，內部加速力道可見一斑。

據了解，這都是因為柯淑芬3月上任後，展現外商的明快節奏管理風格，無人機業務半年來業務成果也初嚐甜頭。「對不起，我比較殘暴一點！」柯淑芬流露溫暖笑容坦言十分重視無人機業務進度，她形容「今年推進的比較猛烈，每周都在review進度」，但也因此成功讓無人機進展加速起飛。

佳世達集團投資農用無人機擎壤科技，另也在消防安檢領域投資翔隆科技，由佳世達負責製造，另在無人機零組件端則布局六俊馬達近期登錄興櫃。

柯淑芬表示，佳世達內部團隊也分兩組，一組主要承接OEM/ODM大量製造訂單，一組負責產品設計，主要做客製化設計專案。

而對於部分無人機客戶要求去紅供應鏈，柯淑芬表示，目前佳世達產品線也分兩條線，若客戶要求就能提供完全非紅供應鏈的產品，另一路線則是混合版，因工廠在台灣，會盡量用台灣在地零件，但其實商業客戶沒有太嚴格要求。

柯淑芬表示，2027年會是佳世達無人機業務起飛Kick-Off的一年，月產能破千台是有非常大機會，佳世達會先鎖定商用市場，比方送藥物流或大樓洗外牆等應用，目前也看到「內物流」需求走向外物流，也就是從在倉儲中搬貨，往戶外送貨方向發展。

她指出，過去機器人送餐車在戶外工作易出現狀況，比方卡在火車軌道上，這是因為過去地圖導航多為2D，機器人無法辨識實際路況，未來透過HD 3D LMAP地圖，未來機器人在路上工作可以辨識現在是走道路還是走火車軌道，避開路障順利執行任務。

她指出，無人機可以協助面對人類社會四大痛點，一是高齡化及少子化，二是部分工作環境危險，三是減少人類失誤及疲勞風險，四是降低營運成本。佳世達開發高樓洗外牆無人機，帶著水管可以做高樓高壓沖洗，她指出，無人科技或AI技術不是取代人，而是要放大人的價值。

工研院舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機，圖前排左起為均豪精密董事長陳政興、西班牙商務辦事處代表裴漢諾、工研院院士陳適安、工研院院長張培仁、國發會副主委詹方冠、工研院董事長吳政忠、台灣大學特聘教授李世光、經濟部技術司科長黃信翰、荷蘭在台辦事處代表浦樂施、佳世達科技總經理柯淑芬、工研院協理蘇孟宗，後排左起為國發會產發處處長蕭振榮、鴻海精密工業首席顧問蔡啟庚、台灣大學名譽教授柯承恩、中光電智能機器人總經理忻維忠、工研院產科國際所所長紀昭吟、國家發展基金管理會執行秘書汪庭安、全國新創總會秘書長謝戎峰、臺灣希望創新無人載具系統研發長林永仁、台達電資深經理李國徵。工研院／提供