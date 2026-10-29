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聯電成長模式 轉向價值驅動

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

聯電（2303）執行長王石昨（28）日於法說會宣示，2027年成長模式將逐步轉向「價值驅動（value-driven）」，透過產品與技術組合優化，以及差異化製程，提高每片晶圓對營收及長期獲利的貢獻。

這意味聯電明年營運成長將更仰賴每片晶圓價值提升。新業務獲利潛力受法人關注，王石表示，依目前模型，相關業務放量後，即使納入新增折舊，毛利率仍可高於公司平均。聯電財務長劉啟東補充，相較過去22／28奈米在相同放量階段的表現，新業務的放量曲線較佳，可望為長期獲利帶來助益。

王石指出，2026年成長主要來自晶圓出貨增加、產能利用率提升及客戶市占擴大。展望2027年，聯電預期出貨持續成長，惟整體產能利用率已超過九成，部分技術接近或達到滿載，出貨增幅將更受可用產能影響，提升單片晶圓產值成為重要成長方向。

聯電 晶圓 毛利率

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