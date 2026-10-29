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聯電：成熟製程明年漲10% 矽光子、先進封裝成營運新動能

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
成熟製程需求強勁，晶圓代工廠聯電產能利用率衝破九成。 路透
成熟製程需求強勁，晶圓代工廠聯電產能利用率衝破九成。 路透

成熟製程需求強勁，晶圓代工廠聯電（2303）產能利用率衝破九成，將持續漲價，執行長王石昨（28）日於法說會預告，2027年綜合平均銷售價格（ASP）將年增約10%，並持續衝刺AI業務，預期未來三年AI相關營收占比將達25%，矽光子與先進封裝將成為新成長動能。

王石強調，8吋與12吋業務「均有明確的價格改善空間」，預期2027年將成為平均銷售價格走勢轉折點，明年首季起迎來正向提升。他並透露，年度價格協商已進入後期，管理層對展望具信心。

展望本季，王石表示，正向需求動能可望延續，晶圓出貨量預期季增低個位數百分比（1%至3%），以美元計價的平均售價維持堅挺，毛利率與第3季相當，產能利用率維持九成出頭。隨著先進封裝與矽光子業務逐步放量，特殊製程營收也將持續季增。

王石強調，2026年建立的成長動能可望延續至2027年，核心業務需求穩健，新興技術商機持續增加。AI仍是重要成長來源，帶動電源管理、FPGA及連網應用需求，並進一步推升高速光傳輸、高效率供電及記憶體頻寬升級需求。

矽光子方面，聯電12吋光子積體電路（PIC）平台已可支援1.6T光通訊應用。王石表示，直接切入12吋平台的布局已展現成果，多項關鍵參數具競爭力，量產良率也達成熟水準，產品持續獲得客戶及終端客戶驗證，並布局後續世代應用。

薄膜鈮酸鋰（TFLN）方面，8吋平台已完成1.6T系統驗證，除與HyperLight合作外，也吸引多家客戶積極接洽。王石看好TFLN調變器與12吋PIC整合，再結合混合鍵合、晶片對晶圓等封裝能力，強化高速光傳輸解決方案的競爭優勢。

先進封裝亦有進展，手機用獨立式深溝槽電容（DTC）已量產，AI與伺服器用基板嵌入式DTC完成設計定案及功能驗證，客製化記憶體堆疊則通過初步客戶驗證。

王石表示，相關客戶合作正從技術驗證推進至量產與產能規劃，聯電將持續配合客戶產品藍圖，掌握光傳輸、供電及記憶體頻寬升級商機，擴大參與下一代AI基礎設施。

製程 聯電 晶圓代工廠

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